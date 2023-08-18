Лукашенко: Путин никогда не просчитывал, что надо поработить Украину и Беларусь

Интервью Президента украинской журналистке Диане Панченко в трендах YouTube! В белорусском и российском сегментах этот разговор занимает верхние строчки рейтинга, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Менее чем за сутки миллионы просмотров и тысячи комментариев. Внимание колоссальное! Интервью получило широкий общественный интерес и сегодня одно из самых цитируемых в СМИ. СВО, мирные переговоры, ЧВК «Вагнер», возможность применения Беларусью ядерного оружия, предстоящие электоральные кампании. Откровенные ответы на острые вопросы. Кто на самом деле хочет мира на украинской земле и кто в силах остановить кровопролитие? О будущем Украины и уроках для западных политиков. Это интервью Александра Лукашенко стало еще одной возможностью узнать реальную ситуацию о происходящем между Россией и Украиной. Ведь власти Киева блокируют любую неугодную им и их кураторам информацию. Анастасия Ярощик-Корниенко, СТВ:

Войны можно и нужно было избежать, а сейчас есть возможность остановить. Александр Лукашенко напомнил про Минские соглашения, которые Россия на 100 % собиралась выполнять. В отличие, как оказалось, от западного крыла. Идут ли споры по Украине с Путиным и даже об имперских замашках России – открыто.

Диана Панченко, украинская ведущая:

В Украине сейчас активно продвигают тезис, что все происходящее сейчас между Украиной и Россией – это «имперские амбиции Путина» или «Путин сошел с ума».

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

То, что Путин не сошел с ума, это я вам сто процентов могу сказать. Что там имперские какие-то замашки, я этого не наблюдал. Но сам думаю, что у руководителей больших государств всегда грудь распирает. Я действительно так, как человек, могу думать. Это относится и к Соединенным Штатам Америки. Что, не так? Там вообще не измерить то, чего они хотят. И то, что они творят. Россия – огромная империя, что там говорить? Конечно, это накладывает свой отпечаток на характер человека. Болтовня полная, фейк, выдумки, что из Путина «прет». Я не могу сказать в деталях. Но то, что он переживает в связи с этими событиями, – ситуация непростая. Как человек абсолютно адекватный, опытный, который, анализируя, пытается заглянуть вперед, просчитывает. У него жизнь такая была. Он человек, считай, военный. У него жизнь и работа была, где надо было просчитывать много наперед. Он действительно просчитывает. Но он никогда, я уверен, никогда не просчитывал, что вот надо поработить кого-то. Украина, Беларусь, потом еще что-то. Чепуха это.