Незалежко: если бы Лукашенко участвовал в выборах наравне с Зеленским, Порошенко, он выигрывал бы легко у всех!

Тарік Незалежко, музыкант, политический обозреватель:

Антибелорусские настроения начали активно проявляться в 2020 году. Когда, кстати, Александр Григорьевич Лукашенко встречался с Зеленским, и пошли замеры касательно отношения украинцев к Лукашенко. Знаете, я думаю, что они испугались, потому что если бы Александр Григорьевич участвовал в выборах наравне с Зеленским, Порошенко и прочими представителями украинского политикума, он выигрывал бы просто легко у всех. Поддержка и отношение украинцев к Лукашенко просто замечательные. И вот в этот момент, когда это стало ясно, начали активно работать ребятушки телеканала Ахметова. Просто начинали: да это диктатор, это ужасная отсталая страна, там ничего нельзя! И вот эта работа с 2020 года очень активно шла. Опять же, это вопрос конкуренции, вот и все.

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