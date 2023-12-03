Лукашенко прибыл в Китай с рабочим визитом

Президент Беларуси прибыл с рабочим визитом в Китай, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Визит продлится до 4 декабря. Планируется, что Александр Лукашенко проведет переговоры с Си Цзиньпином. Лидеры обсудят торгово-экономическое, инвестиционное и международное сотрудничество.

Недавно в Пекине прошел форум «Один пояс – один путь», куда приехали основные партнеры КНР по этой инициативе. Белорусский Президент на саммите отсутствовал. Конечно, это заметили, и чего только ни говорили, каких только теорий ни строили. Но, как видим, Минск и Пекин не собираются сворачивать с общего пути. А личная встреча ценнее и обстоятельнее, чем возможность перекинуться парой слов в кулуарах, как это часто бывает на крупных саммитах.