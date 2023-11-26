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Военный эксперт Кнутов: Армения пытается отдалиться от ОДКБ

26 ноября 2023 16:40
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Главные новости на этой неделе приходили из Дворца Независимости. Главы стран ОДКБ встретились в Минске, чтобы еще раз подтвердить тезис «Вместе мы сила». Этот саммит итоговый, а год был непростой, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Поэтому упор на безопасность. Тут и череда военных учений и откровенное нагнетание ситуации вокруг границ Организации. Александр Лукашенко буквально на всех встречах глав ОДКБ, СНГ и ЕАЭС выступает за максимальную поддержку и помощь друг другу в решение возникающих проблем.

Военный эксперт Кнутов: Армения пытается отдалиться от ОДКБ-1

К конфронтации с другими странами ОДКБ Запад подталкивает и Ереван. А Армения и рада стараться, возможно, рассмотрев в этих действиях заманчивые перспективы. В сентябре она провела совместные военные учения с США (небольшие по масштабу, но все же важные как политический жест). Успели высшие должностные лица Армении и съездить в гости «к заокеанским партнерам». Но все очевидно же: Армения интересна Западу ровно до тех пор, пока она союзница России. Потому ввиду последних событий вряд ли стоит принимать сгоряча резкие решения.

Военный эксперт Кнутов: Армения пытается отдалиться от ОДКБ-4

Николай Бузин, доктор военных наук, профессор, помощник председателя Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
В Армении сейчас непростая ситуация. Армянское руководство часть вины за события в Карабахе возлагает на ОДКБ. Однако есть политическая составляющая, надо смотреть правде в глаза. Карабах, Арцах, называй его как угодно, он не является частью Армении.

Военный эксперт Кнутов: Армения пытается отдалиться от ОДКБ-7

Юрий Кнутов, военный эксперт (Россия):
Армения сейчас проводит такую непонятную позицию, пытаясь отдалиться от ОДКБ. Конечно, на мой взгляд, это будет большой вред армянскому народу. Потому что мы знаем прекрасно – ставка на Францию, которую сейчас пытается сделать Ереван – эта ставка провалилась в Африке. И Чад, и Мали – там находились французские войска. И со своей задачей не справились. А просто ушли оттуда. И предполагать, что Франция отправит свои части для защиты Армении в случае конфликта с Азербайджаном, это просто смешно.

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# ОДКБ # Николай Бузин # Юрий Кнутов # Фотофакт

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