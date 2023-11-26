Военный эксперт Кнутов: Армения пытается отдалиться от ОДКБ

Главные новости на этой неделе приходили из Дворца Независимости. Главы стран ОДКБ встретились в Минске, чтобы еще раз подтвердить тезис «Вместе мы сила». Этот саммит итоговый, а год был непростой, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Поэтому упор на безопасность. Тут и череда военных учений и откровенное нагнетание ситуации вокруг границ Организации. Александр Лукашенко буквально на всех встречах глав ОДКБ, СНГ и ЕАЭС выступает за максимальную поддержку и помощь друг другу в решение возникающих проблем.

К конфронтации с другими странами ОДКБ Запад подталкивает и Ереван. А Армения и рада стараться, возможно, рассмотрев в этих действиях заманчивые перспективы. В сентябре она провела совместные военные учения с США (небольшие по масштабу, но все же важные как политический жест). Успели высшие должностные лица Армении и съездить в гости «к заокеанским партнерам». Но все очевидно же: Армения интересна Западу ровно до тех пор, пока она союзница России. Потому ввиду последних событий вряд ли стоит принимать сгоряча резкие решения.