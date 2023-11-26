Военный эксперт Кнутов: Армения пытается отдалиться от ОДКБ
Главные новости на этой неделе приходили из Дворца Независимости. Главы стран ОДКБ встретились в Минске, чтобы еще раз подтвердить тезис «Вместе мы сила». Этот саммит итоговый, а год был непростой, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Поэтому упор на безопасность. Тут и череда военных учений и откровенное нагнетание ситуации вокруг границ Организации. Александр Лукашенко буквально на всех встречах глав ОДКБ, СНГ и ЕАЭС выступает за максимальную поддержку и помощь друг другу в решение возникающих проблем.
К конфронтации с другими странами ОДКБ Запад подталкивает и Ереван. А Армения и рада стараться, возможно, рассмотрев в этих действиях заманчивые перспективы. В сентябре она провела совместные военные учения с США (небольшие по масштабу, но все же важные как политический жест). Успели высшие должностные лица Армении и съездить в гости «к заокеанским партнерам». Но все очевидно же: Армения интересна Западу ровно до тех пор, пока она союзница России. Потому ввиду последних событий вряд ли стоит принимать сгоряча резкие решения.
Николай Бузин, доктор военных наук, профессор, помощник председателя Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
В Армении сейчас непростая ситуация. Армянское руководство часть вины за события в Карабахе возлагает на ОДКБ. Однако есть политическая составляющая, надо смотреть правде в глаза. Карабах, Арцах, называй его как угодно, он не является частью Армении.
Юрий Кнутов, военный эксперт (Россия):
Армения сейчас проводит такую непонятную позицию, пытаясь отдалиться от ОДКБ. Конечно, на мой взгляд, это будет большой вред армянскому народу. Потому что мы знаем прекрасно – ставка на Францию, которую сейчас пытается сделать Ереван – эта ставка провалилась в Африке. И Чад, и Мали – там находились французские войска. И со своей задачей не справились. А просто ушли оттуда. И предполагать, что Франция отправит свои части для защиты Армении в случае конфликта с Азербайджаном, это просто смешно.
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