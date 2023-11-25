Пустовой: «Время показало, что верить договорённостям с элитой Запада нельзя»

Время авторской журналистики. Евгений Пустовой и его «Политика без галстуков и купюр» в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Евгений Пустовой, политический обозреватель:

Погода в Беларуси испортилась, но не настроение участников саммита «Ташкентского пакта». Хотя в четверг заметно похолодало. На улице. Но не внутри ОДКБ. Подуло с юга Черноморского бассейна. Как это символично. Но кухня погоды – это океан. Бенефициары неспокойного геополитического климата тоже за океаном. После развала СССР партнеры по клубу ядерного вооружения перестали белеть от злости – Союз больше мешал гегемону. И краснеть политической совести нет. Надо было себя хоть как-то обезопасить. Создали ОДКБ, а на неделе подвели итоги председательства Беларуси.