Время авторской журналистики. Евгений Пустовой и его «Политика без галстуков и купюр» в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Время авторской журналистики. Евгений Пустовой и его «Политика без галстуков и купюр» в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Евгений Пустовой, политический обозреватель:
Погода в Беларуси испортилась, но не настроение участников саммита «Ташкентского пакта». Хотя в четверг заметно похолодало. На улице. Но не внутри ОДКБ. Подуло с юга Черноморского бассейна. Как это символично. Но кухня погоды – это океан. Бенефициары неспокойного геополитического климата тоже за океаном. После развала СССР партнеры по клубу ядерного вооружения перестали белеть от злости – Союз больше мешал гегемону. И краснеть политической совести нет. Надо было себя хоть как-то обезопасить. Создали ОДКБ, а на неделе подвели итоги председательства Беларуси.
О главном, нашем Первом и событиях недели. «Политика без галстуков и купюр». Пустовой на СТВ.
В Беларуси не только конфеты вкусные. Всегда смачныя белорусские инициативы. На любых площадках для интеграции. ОДКБ не стало исключением. Итог нашего председательства – 15 документов в синей папке.
ОДКБ в год председательства Беларуси – чего достигли и какие планы у стран-участниц, читайте здесь.
Евгений Пустовой:
В узком составе президенты обсудили самое интересное. Кстати, встреча была в том же зале, где и встречалась «Нормандская четверка». Но время показало, что верить договоренностям с элитой Запада нельзя. Она вся под внешним управлением.
Подробности в видеоматериале.
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