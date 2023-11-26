Какую угрозу представляет Афганистан для ОДКБ, рассказал военный эксперт из России

Главные новости на этой неделе приходили из Дворца Независимости. Главы стран ОДКБ встретились в Минске, чтобы еще раз подтвердить тезис «Вместе мы сила». Этот саммит итоговый, а год был непростой, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Поэтому упор на безопасность. Тут и череда военных учений и откровенное нагнетание ситуации вокруг границ Организации. Александр Лукашенко буквально на всех встречах глав ОДКБ, СНГ и ЕАЭС выступает за максимальную поддержку и помощь друг другу в решение возникающих проблем.

Серьезным вызовом для безопасности ОДКБ по-прежнему остается ситуация в Афганистане. Терроризм, рост торговли оружием, экстремизм, наркотрафик. Что до последнего, то известно: Афганистан – крупнейший в мире поставщик опиума, на его долю приходится около 80 % мирового рынка. В рекордный 2017 год общий оборот афганского героинового бизнеса, по оценкам ООН, составлял больше 6,5 миллиарда долларов. Тем временем «Талибан» якобы заявляет о жестком пресечении прибыльного бизнеса. Так ли это и хватает ли этих мер?