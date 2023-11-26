«На евразийский регион сегодня действительно давят» – профессор из Казахстана о роли ОДКБ

Главные новости на этой неделе приходили из Дворца Независимости. Главы стран ОДКБ встретились в Минске, чтобы еще раз подтвердить тезис «Вместе мы сила». Этот саммит итоговый, а год был непростой, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Поэтому упор на безопасность. Тут и череда военных учений и откровенное нагнетание ситуации вокруг границ Организации. Александр Лукашенко буквально на всех встречах глав ОДКБ, СНГ и ЕАЭС выступает за максимальную поддержку и помощь друг другу в решение возникающих проблем. Вспомните Казахстан, если бы не четко выверенная позиция и рука помощи белорусских и российских военных, вспыхнула бы не только эта страна, полыхнул бы весь регион. И это далеко не единственный пример откровенного внешнего вмешательства. Заинтересованные давно названы поименно. История, да и сама жизнь, учат: сегодня нужно быть готовыми к любому сценарию.

Таисия Мармонтова, профессор Высшей школы социально-гуманитарных наук Международного университета «Астана» (Казахстан):

Мы живем в эпоху middle power. Средние государства начинают играть свою роль на международной арене. ОДКБ – это яркий пример международного объединения middle power. Я ни в коем случае не умаляю роль России в формировании систем военно-политической безопасности, но основная часть участников – это классический пример middle и small power. Соответственно, им нужно объединяться и консолидировать усилия, чтобы противостоять внутренним и внешним угрозам. На евразийский регион сегодня действительно давят.

Военно-политическая организация четко показала себя и свои возможности, случись что, в действии. Проверку на сплоченность союз прошел в начале 2022-го, когда Казахстан едва не стал очередной горячей точкой на карте мира. Более 2 000 миротворцев Организации оперативно были направлены для нормализации обстановки в стране. Таисия Мармонтова:

Здесь мы видим прекрасное соответствие духу и букве закона. То есть контингент ОДКБ не участвовал в зачистках – он брал на себя охранительные, разделительные, миротворческие функции.