Главные новости на этой неделе приходили из Дворца Независимости. Главы стран ОДКБ встретились в Минске, чтобы еще раз подтвердить тезис «Вместе мы сила». Этот саммит итоговый, а год был непростой, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Поэтому упор на безопасность. Тут и череда военных учений и откровенное нагнетание ситуации вокруг границ Организации. Александр Лукашенко буквально на всех встречах глав ОДКБ, СНГ и ЕАЭС выступает за максимальную поддержку и помощь друг другу в решение возникающих проблем.

Быть начеку, как говорится, приходится по всем фронтам. Так, на развитие событий в Украине (с учетом соседства) фокус внимания ОДКБ максимально резкий. Запад продолжает «напичкивать» Киев деньгами и оружием (по крайне мере, что ни день, то об этом новость). А Украина тем временем на помощи США и их союзников построила бизнес: западное вооружение перетекает на черные рынки. Кстати, свежий пример – Канада передает в дар Украине более 11 тысяч штурмовых винтовок и более 9 миллионов патронов к ним.