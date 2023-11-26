Чибисов: Зеленскому всё равно придётся ответить за свои деяния
Главные новости на этой неделе приходили из Дворца Независимости. Главы стран ОДКБ встретились в Минске, чтобы еще раз подтвердить тезис «Вместе мы сила». Этот саммит итоговый, а год был непростой, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Поэтому упор на безопасность. Тут и череда военных учений и откровенное нагнетание ситуации вокруг границ Организации. Александр Лукашенко буквально на всех встречах глав ОДКБ, СНГ и ЕАЭС выступает за максимальную поддержку и помощь друг другу в решение возникающих проблем.
Быть начеку, как говорится, приходится по всем фронтам. Так, на развитие событий в Украине (с учетом соседства) фокус внимания ОДКБ максимально резкий. Запад продолжает «напичкивать» Киев деньгами и оружием (по крайне мере, что ни день, то об этом новость). А Украина тем временем на помощи США и их союзников построила бизнес: западное вооружение перетекает на черные рынки. Кстати, свежий пример – Канада передает в дар Украине более 11 тысяч штурмовых винтовок и более 9 миллионов патронов к ним.
Игорь Чибисов, военный аналитик:
Надо различать украинский народ и руководство Украины, которое чисто националистическое, бандеровское, профашисткое. Пока народ Украины сражается за интересы своего руководства продажного, марионеток США. Поэтому тут вопрос касается Зеленского. У него задача одна – только выжить. Потому что когда-то ему все равно придется ответить за свои деяния.
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