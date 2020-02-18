Визит Александра Лукашенко в Каир продлится два дня. Какие темы обсудят президенты

Новости Беларуси. Александр Лукашенко 19 февраля отправится в Египет с официальным визитом. В Каире глава государства проведет переговоры со своим коллегой Абдель Фаттахом ас-Сиси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Главы государств обсудят выполнение договоренностей, достигнутых во время визита египетского лидера в Минск минувшим летом, международную повестку (в частности, тему безопасности в регионе и мире). По итогам переговоров ожидается подписание пакета документов. Подписаны 6 документов о сотрудничестве в разных сферах: как прошли переговоры глав государств Беларуси и Египта В графике белорусского Президента целый ряд встреч и посещение новой административной столицы Египта, которая сейчас возводится в 40 километрах от Каира.

Подробности предстоящих переговоров в материале Виктории Ходосок.

Виктория Ходосок, корреспондент:

Программа предстоящего официального визита Александра Лукашенко в Египет насыщенная. Завтра, как ожидается, белорусский борт № 1 приземлится в аэропорту Каира ближе к полудню по минскому времени. В обед глава государства отправится на переговоры с египетским коллегой в президентский дворец.

С официальным визитом глава государства в Каире будет уже третий раз. В графике президентов первым делом переговоры тет-а-тет. Обсудить действительно есть что, и это несмотря на то, что египетский лидер был в Минске совсем недавно – летом 2019 года. Александр Лукашенко: Беларусь поддерживает заключение соглашения о свободной торговле между ЕАЭС и Египтом За это время уже успели назреть новые предложения для сотрудничества. Египет – влиятельная страна и в арабском мире, и в Африке.

Да и на египетский рынок оценивающе присматривают и наши конкуренты. Развернуться здесь есть где. Посол Беларуси в Египте: я бы сказал, что у нас со списком проектов действительно «вау» Это то, что привнесет плюс в экономики обеих стран. Что касается именно египетского рынка, то надо проработать и проблемные вопросы. Например, затруднения – ограничения на ввоз в Египет белорусских товаров. Эту тему лидеры двух стран 19 февраля тоже обсудят.