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Александр Лукашенко 19-20 февраля совершит визит в Египет

18 февраля 2020 07:40
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Новости Беларуси. Александр Лукашенко 19-20 февраля совершит официальный визит в Египет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Каире глава государства проведёт переговоры со своим коллегой Абдель Фаттахом ас-Сиси. 

Александр Лукашенко 19-20 февраля совершит визит в Египет-1

Главы государств обсудят реализацию договорённостей, достигнутых во время визита египетского лидера в Минск летом 2019 года. Разговор также пойдёт и о будущем сотрудничестве – в центре внимания торгово-экономические и гуманитарные отношения.

Александр Лукашенко 19-20 февраля совершит визит в Египет-4

Кроме того, президенты рассмотрят вопросы взаимодействия на международных площадках, обеспечения безопасности в регионе и мире в целом. По итогам переговоров ожидается подписание пакета двусторонних документов. У Александра Лукашенко также запланирован ряд встреч и посещение совместно с египетским президентом новой административной столицы Египта.

В эти же дни в Каире пройдёт заседание белорусско-египетского совета делового сотрудничества. 

# Беларусь-Египет # Александр Лукашенко # Абдель Фаттах аль-Сиси # Фотофакт

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