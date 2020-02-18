Александр Лукашенко 19-20 февраля совершит визит в Египет

Новости Беларуси. Александр Лукашенко 19-20 февраля совершит официальный визит в Египет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Каире глава государства проведёт переговоры со своим коллегой Абдель Фаттахом ас-Сиси.

Главы государств обсудят реализацию договорённостей, достигнутых во время визита египетского лидера в Минск летом 2019 года. Разговор также пойдёт и о будущем сотрудничестве – в центре внимания торгово-экономические и гуманитарные отношения.

Кроме того, президенты рассмотрят вопросы взаимодействия на международных площадках, обеспечения безопасности в регионе и мире в целом. По итогам переговоров ожидается подписание пакета двусторонних документов. У Александра Лукашенко также запланирован ряд встреч и посещение совместно с египетским президентом новой административной столицы Египта.