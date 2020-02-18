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Беларусь и США планируют налаживать прямые контакты между парламентариями

18 февраля 2020 16:12
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Новости Беларуси. Беларусь и США активизируют межпарламентское сотрудничество. 18 февраля депутаты встретились с сотрудниками секретариата комитета по международным отношениям Сената, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Беларусь и США планируют налаживать прямые контакты между парламентариями-1

Минск и Вашингтон сегодня активно сотрудничают в областях совпадающих интересов. По вопросам безопасности это прежде всего борьба с преступностью, торговлей людьми, терроризмом, обращение с радиоактивными материалами.

Беларусь и США планируют налаживать прямые контакты между парламентариями-4

Возобновлен диалог в военной сфере, по линии здравоохранения, сельского хозяйства, профессиональных обменов. На фоне этих подвижек и достижений пришло время для прямых контактов между парламентскими структурами, уверены эксперты.

Беларусь и США планируют налаживать прямые контакты между парламентариями-7

# Беларусь-США # Фотофакт

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