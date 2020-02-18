Беларусь и США планируют налаживать прямые контакты между парламентариями

Новости Беларуси. Беларусь и США активизируют межпарламентское сотрудничество. 18 февраля депутаты встретились с сотрудниками секретариата комитета по международным отношениям Сената, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Минск и Вашингтон сегодня активно сотрудничают в областях совпадающих интересов. По вопросам безопасности это прежде всего борьба с преступностью, торговлей людьми, терроризмом, обращение с радиоактивными материалами.