Беларусь и США планируют налаживать прямые контакты между парламентариями

Новости Беларуси. Беларусь и США активизируют межпарламентское сотрудничество. 18 февраля депутаты встретились с сотрудниками секретариата комитета по международным отношениям Сената, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Беларусь и США активизируют межпарламентское сотрудничество. 18 февраля депутаты встретились с сотрудниками секретариата комитета по международным отношениям Сената, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Минск и Вашингтон сегодня активно сотрудничают в областях совпадающих интересов. По вопросам безопасности это прежде всего борьба с преступностью, торговлей людьми, терроризмом, обращение с радиоактивными материалами.
Возобновлен диалог в военной сфере, по линии здравоохранения, сельского хозяйства, профессиональных обменов. На фоне этих подвижек и достижений пришло время для прямых контактов между парламентскими структурами, уверены эксперты.