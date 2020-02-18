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Белорусско-американская встреча состоялась в Минске. Что обсуждали стороны

18 февраля 2020 10:50
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Новости Беларуси. Минск и Вашингтон заявляют о готовности развивать парламентский диалог. Разговор о более тесных контактах шёл 18 февраля в здании правительства,  сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это необходимо для обмена опытом в законотворческой деятельности и развития различных сфер экономики.

Белорусско-американская встреча состоялась в Минске. Что обсуждали стороны-1

Здесь состоялась встреча белорусских депутатов и сотрудников секретариата Сената США. Разговор о возможных визитах, контактах, совместных мероприятиях. Речь идёт о готовности обеих сторон делиться опытом в вопросах безопасности, здравоохранения и сельского хозяйства. США интересна наша практика по противодействию терроризма и развитие IT-технологий.

Белорусско-американская встреча состоялась в Минске. Что обсуждали стороны-4

Возможностей для взаимодействия немало. В своей речи руководитель американской делегации выразил надежду, что у сторон получится заново выстроить отношения на пользу обоих государств.  

# Беларусь-США # Фотофакт

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