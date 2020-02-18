Белорусско-американская встреча состоялась в Минске. Что обсуждали стороны

Новости Беларуси. Минск и Вашингтон заявляют о готовности развивать парламентский диалог. Разговор о более тесных контактах шёл 18 февраля в здании правительства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это необходимо для обмена опытом в законотворческой деятельности и развития различных сфер экономики.