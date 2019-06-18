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Подписаны 6 документов о сотрудничестве в разных сферах: как прошли переговоры глав государств Беларуси и Египта

18 июня 2019 17:55
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Новости Беларуси. От компьютерных игр до электробусов. Беларусь готова поделиться с Египтом новейшими технологиями в разных сферах,  сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Подписаны 6 документов о сотрудничестве в разных сферах: как прошли переговоры глав государств Беларуси и Египта-1

18 июня во Дворце Независимости Александр Лукашенко провел переговоры с президентом этой африканской страны. Встреча – зеленый свет для сближения как в экономике, так в политике. Кстати, после визита Президента Беларуси в Каир в 2017, совместный товарооборот удвоился. То есть в экономике наши пути сходятся. По итогам встречи в Минске открыли и новые направления, в политике установлено взаимопонимание, а закрытых тем между странами и вовсе нет. Так что впереди – большой совместный путь.

Подписаны 6 документов о сотрудничестве в разных сферах: как прошли переговоры глав государств Беларуси и Египта-4

В Египте почти 3800 часов в год – солнечные. И неотъемлемым аксессуаром жителей такого климата – солнцезащитные очки. Президенту Египта в Беларуси они пришлись кстати.

Подписаны 6 документов о сотрудничестве в разных сферах: как прошли переговоры глав государств Беларуси и Египта-7

Подписаны 6 документов о сотрудничестве в разных сферах: как прошли переговоры глав государств Беларуси и Египта-9

Абдель Фаттах аль-Сиси во время своего первого визита в нашу страну чувствуется себя комфортно не только из-за погоды. В эти дни Беларусь встречает тысячи гостей из всех уголков мира, но визит главы этого крупнейшего африканского государства, очевидно, событие особое. Александр Лукашенко встречает высокого гостя во Дворце Независимости.

Подписаны 6 документов о сотрудничестве в разных сферах: как прошли переговоры глав государств Беларуси и Египта-12

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Мы действительно ждали вашего визита, мы готовились к нему, потому что это исторический визит. Это первый визит президента гигантской африканской страны в нашу Беларусь (подробнее здесь).

Интересно, что президенты даже во время протокольных официальных заявлений используют неформальное обращение «Друг». Согласитесь, не часто такое услышишь. Глава нашего государства такими словами не разбрасывается, да и уровень политических отношений между Беларусью и Египтом соответствующий, такого бы и в экономике достигнуть! Товарооборот за прошлый год – 108 миллионов долларов, а можем ведь больше.

Подписаны 6 документов о сотрудничестве в разных сферах: как прошли переговоры глав государств Беларуси и Египта-15

Визит Президента Беларуси в 2017 можно назвать прорывным, ведь именно тогда, после не самых простых времен в истории не только Египта, но и региона, была заложена крепкая основа новой вехи в нашем сотрудничестве. После той встречи товарооборот вырос, как минимум вдвое.

Сегодняшние переговоры длились больше 4 часов, в узком и широком формате.

Президент Беларуси провел экскурсию для президента Египта

Кстати, у планеты Беларусь и Египта есть общее, например, Александрия, у нас это хорошо известный агрогородок, малая Родина Александра Лукашенко, в египетской – же тоже без белорусов не обходится. Там производят одноименные тракторы.

Подписаны 6 документов о сотрудничестве в разных сферах: как прошли переговоры глав государств Беларуси и Египта-18

Еще одно успешное совместное производство – на этот раз МАЗ в Каире. В 2018 году произвели 72 единицы техники и если вы думаете, что этого мало, то на этом же рынке работают автогиганты Volvo, Mercedes и Renault. Так вот, последних мы обошли по показателям. Но предприятие пока не развернулось на полную мощность – ему и не только, нужна поддержка и условия, которые под силу создать египетскому правительству.

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Подписаны 6 документов о сотрудничестве в разных сферах: как прошли переговоры глав государств Беларуси и Египта-21


Еще одно перспективное направление – сельское хозяйство, здесь у белорусов есть и опыт, и технологии, которым мы готовы делиться. Это и нюансы создания тепличных комплексов, мясо-молочных ферм, выращивание овощей и даже ржаного хлеба.

Подписаны 6 документов о сотрудничестве в разных сферах: как прошли переговоры глав государств Беларуси и Египта-23

Анатолий Хотько, министр сельского хозяйства Беларуси:
Специалисты неоднократно бывали здесь, они знают наши технологии. Поэтому пакет этих технологий мы сформировали и передали египетской стороне.

Подписаны 6 документов о сотрудничестве в разных сферах: как прошли переговоры глав государств Беларуси и Египта-26

Делиться готовы и знаниями. Соглашение о сотрудничестве в образовании между нашими странами было подписано более 20 лет назад и, конечно, нуждается в ревизии.

Подписаны 6 документов о сотрудничестве в разных сферах: как прошли переговоры глав государств Беларуси и Египта-29

Сегодня сделали шаг в этом направлении – приняли Меморандум о сотрудничестве в сфере молодежной политики. Кстати, 50 подростков из Египта приедут к нам уже в августе отдохнуть в лагере «Зубренок». А вот тех, кто учится в нашей стране, пока слишком мало – всего лишь 18 человек.

Подписаны 6 документов о сотрудничестве в разных сферах: как прошли переговоры глав государств Беларуси и Египта-32



Игорь Карпенко, министр образования Беларуси:
Наша система образования готова предлагать такие варианты: по аналогии 2 года подготовки в отечественном вузе, 2 года – в нашем вузе. Мы к этому готовы, но с египетской стороной нужно серьезно эти вопросы прорабатывать. Я думаю, что подписание этой программы о развитии договоренностей межправительственных, которые были подписаны еще в 1998 году, они создадут платформу для того, чтобы это реализовывать. В 2019 году впервые по указу Президента будут выделяться гранты для зарубежных граждан для обучения в Республике Беларусь. В этом году один представитель Египта будет зачислен в БГУ на магистерскую подготовку.

Подписаны 6 документов о сотрудничестве в разных сферах: как прошли переговоры глав государств Беларуси и Египта-34

За последние пять лет Египет сильно изменился. Здесь провели реформы, которые положительно сказались на экономике, наладились отношения с соседями по Африканскому континенту. О выгодном геополитическом положении Беларуси, напоминать, очевидно, не стоит.

Подписаны 6 документов о сотрудничестве в разных сферах: как прошли переговоры глав государств Беларуси и Египта-37

Совместно с Египтом мы готовы производить многое: от компьютерных игр до электробусов. Наша кооперация может позволить выгодно продавать совместно произведенную продукцию на рынках ЕАЭС и Африканского объединения, следующим председателем которого станет Египет.

Подписаны 6 документов о сотрудничестве в разных сферах: как прошли переговоры глав государств Беларуси и Египта-40

Александр Лукашенко:
Мы видим и понимаем, что происходит вокруг Египта, в вашем регионе, насколько он дестабилизирован, начиная от Афганистана и заканчивая Суданом, может быть, и дальше. Но вам удалось сдержать негативные процессы, удержать страну. И я от души поздравляю вас с тем, что вы справились с проблемами и вышли на рельсы стабильного развития. Это важно не только для нас и ваших друзей – это очень важно для всего региона Ближнего Востока, Африки. Учитывая, что Египет – это огромное государство со стомиллионным населением, процессы, которые происходят у вас, важны для всего мира.

Подписаны 6 документов о сотрудничестве в разных сферах: как прошли переговоры глав государств Беларуси и Египта-43

Мы придаем большое значение развитию дружественных связей с Египтом и рассматриваем вашу страну в качестве важнейшего партнера в регионе Ближнего Востока и на Африканском континенте.

Всего же за время первого визита президента Египта в Беларусь подписали 6 важнейших документов о сотрудничестве в разных сферах, в том числе составили дорожную карту.

Александр Лукашенко наградил Абделя Фаттаха аль-Сиси орденом Дружбы народов

Подписаны 6 документов о сотрудничестве в разных сферах: как прошли переговоры глав государств Беларуси и Египта-46



Благодаря таким отношениям и патронажу двух лидеров Беларусь и Египет эффективно сотрудничают и изо дня в день становятся ближе, но пока есть резервы, главное не создавать искусственные препятствия – в том числе и в этом заверили друг друга Александр Лукашенко и Абдель Фаттах аль-Сиси.

Подписаны 6 документов о сотрудничестве в разных сферах: как прошли переговоры глав государств Беларуси и Египта-48

Подписаны 6 документов о сотрудничестве в разных сферах: как прошли переговоры глав государств Беларуси и Египта-50

Алёна Сырова, СТВ:
Один из таких барьеров – отсутствие посольства Египта в Беларуси, его открытия ждут уже несколько лет и, возможно, после сегодняшней встречи на высшем уровне ожидания, наконец, станут приобретать осязаемые очертания. Следом за этим обязательно назреет необходимость регулярных прямых рейсов Минск – Каир, ведь белорусские бизнесмены смогут быстрее получать визы, а значит, поводов для частых встреч с партнерами станет больше.

Не говоря уже о туризме. В этом направлении у нас проблем вроде и нет. Белорусы регулярно путешествуют в Египет, но хотелось бы взаимного интереса. Отчасти поэтому Александр Лукашенко предложил своему коллеге личным примером стимулировать соотечественников и приехать в Беларусь, например, зимой. Абдель Фаттах аль-Сиси охотно согласился.

Подписаны 6 документов о сотрудничестве в разных сферах: как прошли переговоры глав государств Беларуси и Египта-53

Подписаны 6 документов о сотрудничестве в разных сферах: как прошли переговоры глав государств Беларуси и Египта-55

Подписаны 6 документов о сотрудничестве в разных сферах: как прошли переговоры глав государств Беларуси и Египта-57

Будет повод не только проведать, как прижился кедр, по доброй традиции посаженный почетным гостем на аллее у Дворца Независимости, но и прощупать почву реализации того, о чем договорились в Минске.

# Беларусь-Египет # Александр Лукашенко # Абдель Фаттах аль-Сиси # Игорь Карпенко # Анатолий Хотько # Фотофакт

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