Подписаны 6 документов о сотрудничестве в разных сферах: как прошли переговоры глав государств Беларуси и Египта

Новости Беларуси. От компьютерных игр до электробусов. Беларусь готова поделиться с Египтом новейшими технологиями в разных сферах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

18 июня во Дворце Независимости Александр Лукашенко провел переговоры с президентом этой африканской страны. Встреча – зеленый свет для сближения как в экономике, так в политике. Кстати, после визита Президента Беларуси в Каир в 2017, совместный товарооборот удвоился. То есть в экономике наши пути сходятся. По итогам встречи в Минске открыли и новые направления, в политике установлено взаимопонимание, а закрытых тем между странами и вовсе нет. Так что впереди – большой совместный путь.

В Египте почти 3800 часов в год – солнечные. И неотъемлемым аксессуаром жителей такого климата – солнцезащитные очки. Президенту Египта в Беларуси они пришлись кстати.

Абдель Фаттах аль-Сиси во время своего первого визита в нашу страну чувствуется себя комфортно не только из-за погоды. В эти дни Беларусь встречает тысячи гостей из всех уголков мира, но визит главы этого крупнейшего африканского государства, очевидно, событие особое. Александр Лукашенко встречает высокого гостя во Дворце Независимости.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы действительно ждали вашего визита, мы готовились к нему, потому что это исторический визит. Это первый визит президента гигантской африканской страны в нашу Беларусь (подробнее здесь). Интересно, что президенты даже во время протокольных официальных заявлений используют неформальное обращение «Друг». Согласитесь, не часто такое услышишь. Глава нашего государства такими словами не разбрасывается, да и уровень политических отношений между Беларусью и Египтом соответствующий, такого бы и в экономике достигнуть! Товарооборот за прошлый год – 108 миллионов долларов, а можем ведь больше.

Визит Президента Беларуси в 2017 можно назвать прорывным, ведь именно тогда, после не самых простых времен в истории не только Египта, но и региона, была заложена крепкая основа новой вехи в нашем сотрудничестве. После той встречи товарооборот вырос, как минимум вдвое. Сегодняшние переговоры длились больше 4 часов, в узком и широком формате. Президент Беларуси провел экскурсию для президента Египта Кстати, у планеты Беларусь и Египта есть общее, например, Александрия, у нас это хорошо известный агрогородок, малая Родина Александра Лукашенко, в египетской – же тоже без белорусов не обходится. Там производят одноименные тракторы.

Еще одно успешное совместное производство – на этот раз МАЗ в Каире. В 2018 году произвели 72 единицы техники и если вы думаете, что этого мало, то на этом же рынке работают автогиганты Volvo, Mercedes и Renault. Так вот, последних мы обошли по показателям. Но предприятие пока не развернулось на полную мощность – ему и не только, нужна поддержка и условия, которые под силу создать египетскому правительству. Александр Лукашенко: Беларусь поддерживает заключение соглашения о свободной торговле между ЕАЭС и Египтом



Еще одно перспективное направление – сельское хозяйство, здесь у белорусов есть и опыт, и технологии, которым мы готовы делиться. Это и нюансы создания тепличных комплексов, мясо-молочных ферм, выращивание овощей и даже ржаного хлеба.

Анатолий Хотько, министр сельского хозяйства Беларуси:

Специалисты неоднократно бывали здесь, они знают наши технологии. Поэтому пакет этих технологий мы сформировали и передали египетской стороне.

Делиться готовы и знаниями. Соглашение о сотрудничестве в образовании между нашими странами было подписано более 20 лет назад и, конечно, нуждается в ревизии.

Сегодня сделали шаг в этом направлении – приняли Меморандум о сотрудничестве в сфере молодежной политики. Кстати, 50 подростков из Египта приедут к нам уже в августе отдохнуть в лагере «Зубренок». А вот тех, кто учится в нашей стране, пока слишком мало – всего лишь 18 человек.





Игорь Карпенко, министр образования Беларуси:

Наша система образования готова предлагать такие варианты: по аналогии 2 года подготовки в отечественном вузе, 2 года – в нашем вузе. Мы к этому готовы, но с египетской стороной нужно серьезно эти вопросы прорабатывать. Я думаю, что подписание этой программы о развитии договоренностей межправительственных, которые были подписаны еще в 1998 году, они создадут платформу для того, чтобы это реализовывать. В 2019 году впервые по указу Президента будут выделяться гранты для зарубежных граждан для обучения в Республике Беларусь. В этом году один представитель Египта будет зачислен в БГУ на магистерскую подготовку.

За последние пять лет Египет сильно изменился. Здесь провели реформы, которые положительно сказались на экономике, наладились отношения с соседями по Африканскому континенту. О выгодном геополитическом положении Беларуси, напоминать, очевидно, не стоит.

Совместно с Египтом мы готовы производить многое: от компьютерных игр до электробусов. Наша кооперация может позволить выгодно продавать совместно произведенную продукцию на рынках ЕАЭС и Африканского объединения, следующим председателем которого станет Египет.

Александр Лукашенко:

Мы видим и понимаем, что происходит вокруг Египта, в вашем регионе, насколько он дестабилизирован, начиная от Афганистана и заканчивая Суданом, может быть, и дальше. Но вам удалось сдержать негативные процессы, удержать страну. И я от души поздравляю вас с тем, что вы справились с проблемами и вышли на рельсы стабильного развития. Это важно не только для нас и ваших друзей – это очень важно для всего региона Ближнего Востока, Африки. Учитывая, что Египет – это огромное государство со стомиллионным населением, процессы, которые происходят у вас, важны для всего мира.

Мы придаем большое значение развитию дружественных связей с Египтом и рассматриваем вашу страну в качестве важнейшего партнера в регионе Ближнего Востока и на Африканском континенте. Всего же за время первого визита президента Египта в Беларусь подписали 6 важнейших документов о сотрудничестве в разных сферах, в том числе составили дорожную карту. Александр Лукашенко наградил Абделя Фаттаха аль-Сиси орденом Дружбы народов





Благодаря таким отношениям и патронажу двух лидеров Беларусь и Египет эффективно сотрудничают и изо дня в день становятся ближе, но пока есть резервы, главное не создавать искусственные препятствия – в том числе и в этом заверили друг друга Александр Лукашенко и Абдель Фаттах аль-Сиси.

Алёна Сырова, СТВ:

Один из таких барьеров – отсутствие посольства Египта в Беларуси, его открытия ждут уже несколько лет и, возможно, после сегодняшней встречи на высшем уровне ожидания, наконец, станут приобретать осязаемые очертания. Следом за этим обязательно назреет необходимость регулярных прямых рейсов Минск – Каир, ведь белорусские бизнесмены смогут быстрее получать визы, а значит, поводов для частых встреч с партнерами станет больше.



Не говоря уже о туризме. В этом направлении у нас проблем вроде и нет. Белорусы регулярно путешествуют в Египет, но хотелось бы взаимного интереса. Отчасти поэтому Александр Лукашенко предложил своему коллеге личным примером стимулировать соотечественников и приехать в Беларусь, например, зимой. Абдель Фаттах аль-Сиси охотно согласился.