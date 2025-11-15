Беларусь призывает ЕС восстановить работу границы! В Минске провели совещание по поручению Лукашенко

Обстановка на границе с ЕС находится под личным контролем Президента и не единожды обсуждалась во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 15 ноября тема получила продолжение. По поручению главы государства состоялось совещание под руководством премьер-министра и госсекретаря Совета безопасности. Участие также приняли главы КГБ, МИД, пограничного и таможенного комитетов. Была детально рассмотрена ситуация на границе и перспективы ее дальнейшего развития. Минск последовательно призывает европейских партнеров вернуться к прежнему режиму работы пограничных пунктов в интересах простых граждан и развития трансграничного сотрудничества. Это касается прежде всего Литвы. Ну, а решение Варшавы об открытии со следующей недели двух КПП оценивается как проявление конструктивного отношения Польши к чаяниям людей. О том, почему так важен зеленый свет в конце таможенного коридора, – Полина Королева.

События на границе Беларуси со странами Евросоюза за последние годы часто становились громким инфоповодом. Провокации на рубежах со стороны сопредельных государств, предупредительные знаки о «Беларуси, якобы оккупированной Кремлем», временное и безвременное закрытие таможенных коридоров. В ответ Минск демонстрировал политику открытости и добрососедства. Жителям 38 европейских государств открыли безвизовый въезд в Беларусь. Люди ведь не несут ответственность за недальновидную политику властей.

Это «конвой свободы» – акция протеста литовских дальнобойщиков. Хотя сами участники называют ее тихим трауром, цель которого – обратить внимание на перевозчиков, не успевших покинуть территорию Беларуси до того, как Вильнюс опустил шлагбаум. Литовскому бизнесу нужно содействие государства, а не ограничительные меры. Пока реальные шаги для нормализации обстановки делает только белорусская сторона: созданы условия для водителей, обеспечена охрана фур. И к переговорам мы тоже готовы. Александр Лукашенко держит ситуацию на постоянном контроле – на неделе заслушивал доклады ответственных лиц. По итогу были даны поручения, в том числе организовать переговоры с Литвой. Рыженков: Беларусь готова к переговорам с Литвой в любой момент и на любой территории. Именно переговоров на политико-дипломатическом уровне для разрешения ситуации на границе ждут граждане Беларуси, Литвы и других государств, включая ЕС. Однако Вильнюс вновь попытался делегировать ответственность, предложив провести встречу на уровне пограничников. Лукашенко: Беларусь готова к открытию границы с Литвой и не закрывала ее. Читайте здесь. На данный момент на предложение о переговорах Литва не ответила. Вместо этого, мониторит небо в поисках метеозондов. Предварительно граница останется закрытой до 30 ноября. Какими суммами к тому моменту будут исчисляться убытки литовских перевозчиков – вопрос открытый. Хотя для разрешения ситуации есть еще более простой способ – Вильнюс, например, может отменить свое одностороннее решение о закрытии границ.

Серьезные неудобства складываются и для жителей приграничья. Вспомните, как цинично Вильнюс закрыл границу перед Днем поминовения усопших, лишив жителей возможности посетить могилы родственников. Но несмотря на все недружественные шаги, Минск выступает за скорейшее восстановление нормальной работы белорусско-литовской границы. Ситуацию на рубежах сегодня в очередной раз обсудили в Минске. По поручению Президента состоялось совещание под руководством премьер-министра Александра Турчина и госсекретаря Совета безопасности Беларуси Александра Вольфовича с участием руководителей всех ответственных ведомств.

Руслан Варанков, пресс-секретарь Министерства иностранных дел Беларуси:

Участники детально обсудили состояние и перспективы развития ситуации на границе, отметив, что существующее положение не отвечает интересам ни Беларуси, ни Европейского союза. Беларусь последовательно призывает европейских соседей к восстановлению прежнего режима работы границы в интересах простых граждан и развития трансграничного сотрудничества. Между Беларусью и Польшей действуют два погранперехода «Тересполь» и «Кукурыки». Еще два «Кузница Белостоцкая» и «Бобровники» были закрыты в 2021 и 2023 годах соответственно. Официальное уведомление о возобновлении работы этих погранпереходов в ночь на понедельник – сегодня белорусская сторона получила от Польши. Беларусь приветствует решение Польши возобновить работу закрытых пунктов пропуска – МИД. Подробности. Об открытии границ Варшава размышляла с конца октября. К данному шагу по итогу подтолкнуло давление жителей восточных регионов страны. «Бобровники» и «Кузница» критически важны для экономики, серьезно пострадавшей после одностороннего закрытия переходов. Жители Подляшья почти заставили Варшаву вернуться к переговорам с белорусской стороной. Польские предприниматели годами терпели убытки и требовали «вернуть жизнь региону».

Павел Миклаш, мэр гмины Кузница (Польша):

Люди постоянно спрашивали меня, когда же снова откроется переход, потому что он и раньше закрывался – на несколько дней, на месяц, но никогда так надолго. Это стало для нас последним гвоздем в крышку гроба, но мы надеемся, что теперь все постепенно вернется на круги своя. Первым вновь откроется пограничный переход «Бобровники», но с ограничениями на грузовые перевозки. Проезд будет разрешен транспортным средствам стран ЕС, Европейской ассоциации свободной торговли, а также Швейцарской Конфедерации. Второй переход «Кузница Белостоцкая» пока будет работать только для пассажирских перевозок, исключая автобусные. Так что Литве теперь самой придется держать блокпост. Шаг Польши навстречу нормальному трансграничному сотрудничеству там назвали ударом ниже пояса. Ведь Вильнюс рассчитывал, что Варшава, а за ней Рига проявят региональную солидарность и продолжат «самоизоляцию». Но в этот раз государства приоритетом выбрали экономические интересы.