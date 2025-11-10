Лукашенко: Беларусь готова к открытию границы с Литвой и не закрывала её

Несмотря на актуальность основной темы совещания, началось оно с оценки ситуации, которая сложилась на белорусско-литовской границе. Президент рассказал о том, как может измениться обстановка, а также о предпринимаемых нашей стороной мерах, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Властям Литвы пришлось шевелиться и предпринимать какие-то меры. Но, как обычно, от серьезных межгосударственных проблем они решили мышковать, если можно так сказать, и попытаться нас еще раз наклонить и обвинить в этих не то шариках, не то еще чего-то. Хотя исчерпывающий ответ на этот вопрос был дан. И расследованием наших органов, да и Литвы, подтверждается то, кто занимается этим бизнесом сигаретным, кто эти шарики перекидывает и так далее. Понимая то, что вокруг этого закрытия границы сложилась непростая ситуация, как я сказал, они попытались с межгосударственного уровня перенести вопрос на уровень решения вопроса пограничной заставой. Они, почему это мышкованием называю, обратились в Лидский пограничный отряд. Представьте, не в государственный орган, не в МИД, не в правительство, а в Лидский пограничный отряд с просьбой, не то просьбой, не то требованием, как мне доложил руководитель пограничной службы нашей, – открыть границу. На участке два погранперехода у нас работают, на одном из участков открыть границу. Мы якобы будем эвакуировать какие-то автомобили.

Будут эвакуировать – пусть эвакуируют, это не наши вопросы. И вообще-то мы, наверное, почти ничего не возим через эту границу в связи с санкциями. Только какие-то виды товаров, которые очень-очень нужны тем же литовцам или полякам. Очень-очень нужны, заказали – мы отвезли. Не заказали – мы туда не везем. А с казахами, россиянами, китайцами, другими странами им придется очень серьезно не просто объясняться, а разбираться, потому что так никто не поступает. Обо всем остальном мы еще поговорим в ближайшее время на переговорах с делегацией Соединенных Штатов Америки. Чувствую, что без них тут не обошлось.

Как отметил Александр Лукашенко, чтобы обеспечить работу пропускных пунктов нам необходимо несколько часов. Так что мяч на стороне Литвы.