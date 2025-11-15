С Африкой теперь только на «вы» и шёпотом! Кто победит в борьбе за рынки сбыта? Анонс ток-шоу «Мнения»
Железные факты, точные цифры, тенденции. Новый выпуск ток-шоу «Мнения» на «РТР-Беларусь»! Разобраться в сути политических процессов, создать многослойную картину мировых тенденций, понятную каждому зрителю, помогут гости-эксперты не только из Беларуси, но и из-за рубежа.
Игорь Позняк, ведущий:
Перекресток мировых интересов. С Африкой теперь только на «вы» и шепотом.
Петр Петровский, политолог:
Если Европа по факту вымирает, то в Африке такого нету, а значит, рынки сбыта будут там. И за них будет идти борьба.
Игорь Позняк:
Для европейцев халява точно закончилась. Но где здесь наше место под солнцем?
Нур Нада, профессор Академии управленческих наук имени Садата, руководитель Представительства Ассамблеи народов Евразии в Арабской Республике Египет:
Мы очень сильно уважаем господина Лукашенко, один из лидеров Европы, который имеет хорошие отношения с Африкой в целом.
Наталья Пискунова, кандидат политических наук, африканист:
Китай из Африки просто так не уйдет. Индия, Россия, США и многие другие игроки – они никуда не денутся.
Сергей Карамаев, научный сотрудник группы региональных политических проблем стран Востока и Юга Центра проблем развития и модернизации ИМЭМО РАН:
Через 15 лет Турция будет контролировать пространство вокруг Африканского рога. Что это такое? Это одна из главных торговых артерий.
Мы обсудим самые разные мнения, чтобы вы могли сформулировать собственное. Смотрите в это воскресенье, 16 ноября, в 22:00 на «РТР-Беларусь».