С Африкой теперь только на «вы» и шёпотом! Кто победит в борьбе за рынки сбыта? Анонс ток-шоу «Мнения»

Железные факты, точные цифры, тенденции. Новый выпуск ток-шоу «Мнения» на «РТР-Беларусь»! Разобраться в сути политических процессов, создать многослойную картину мировых тенденций, понятную каждому зрителю, помогут гости-эксперты не только из Беларуси, но и из-за рубежа. Игорь Позняк, ведущий:

Перекресток мировых интересов. С Африкой теперь только на «вы» и шепотом.

Петр Петровский, политолог:

Если Европа по факту вымирает, то в Африке такого нету, а значит, рынки сбыта будут там. И за них будет идти борьба. Игорь Позняк:

Для европейцев халява точно закончилась. Но где здесь наше место под солнцем?

Нур Нада, профессор Академии управленческих наук имени Садата, руководитель Представительства Ассамблеи народов Евразии в Арабской Республике Египет:

Мы очень сильно уважаем господина Лукашенко, один из лидеров Европы, который имеет хорошие отношения с Африкой в целом.

Наталья Пискунова, кандидат политических наук, африканист:

Китай из Африки просто так не уйдет. Индия, Россия, США и многие другие игроки – они никуда не денутся.