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МИД Беларуси: Литва не ответила на предложение о проведении переговоров

14 ноября 2025 17:30
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Литва до сих не дала ответ Минску на сделанное два дня назад предложение о проведении переговоров между двумя внешнеполитическими ведомствами. Об этом 14 ноября сообщил пресс-секретарь МИД Беларуси. Пока в Вильнюсе не спешат урегулировать ситуацию. Вместо этого литовская сторона инициирует встречу по линии пограничных служб для обсуждения вопросов борьбы с трансграничной преступностью, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Минск инициативу приветствует, однако это не решит проблему. 

МИД Беларуси: Литва не ответила на предложение о проведении переговоров-2

Руслан Варанков, пресс-секретарь Министерства иностранных дел Беларуси:
Эта инициатива полностью созвучна тем шагам, которые Минск предлагал Вильнюсу на протяжении последних лет взаимодействие в области охраны и контроля пересечения государственной границы. И мы его, конечно, приветствуем. Однако такое взаимодействие не решает вопроса открытия закрытых в одностороннем порядке литовской стороной пунктов пропуска и возобновления через них движения граждан, транспортных средств и грузов. Еще раз подчеркиваем, что с учетом комплексного характера данного вопроса его решение возможно только на политико-дипломатическом уровне, чего от нас так ждут граждане Беларуси, Литвы и других государств, включая ЕС. Белорусская сторона к этому готова.

Вместе с тем, напомнили в МИД, есть и более простой вариант, не требующий переговоров. Литва может просто отменить свое решение о закрытии границы. 

# Беларусь-Литва # МИД Республики Беларусь # Государственная граница Беларуси # Руслан Варанков

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