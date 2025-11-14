МИД Беларуси: Литва не ответила на предложение о проведении переговоров

Литва до сих не дала ответ Минску на сделанное два дня назад предложение о проведении переговоров между двумя внешнеполитическими ведомствами. Об этом 14 ноября сообщил пресс-секретарь МИД Беларуси. Пока в Вильнюсе не спешат урегулировать ситуацию. Вместо этого литовская сторона инициирует встречу по линии пограничных служб для обсуждения вопросов борьбы с трансграничной преступностью, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Минск инициативу приветствует, однако это не решит проблему.

Руслан Варанков, пресс-секретарь Министерства иностранных дел Беларуси:

Эта инициатива полностью созвучна тем шагам, которые Минск предлагал Вильнюсу на протяжении последних лет – взаимодействие в области охраны и контроля пересечения государственной границы. И мы его, конечно, приветствуем. Однако такое взаимодействие не решает вопроса открытия закрытых в одностороннем порядке литовской стороной пунктов пропуска и возобновления через них движения граждан, транспортных средств и грузов. Еще раз подчеркиваем, что с учетом комплексного характера данного вопроса его решение возможно только на политико-дипломатическом уровне, чего от нас так ждут граждане Беларуси, Литвы и других государств, включая ЕС. Белорусская сторона к этому готова.

Вместе с тем, напомнили в МИД, есть и более простой вариант, не требующий переговоров. Литва может просто отменить свое решение о закрытии границы.