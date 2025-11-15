Азарёнок: поляки открывают границу, мы увидели первую зарю нормальности!

Время авторской журналистики. Григорий Азаренок и его рубрика «Слово и дело» на СТВ.
Время авторской журналистики. Григорий Азаренок и его рубрика «Слово и дело» на СТВ.
Григорий Азаренок, СТВ:
Порубежная война подходит к своей развязке. И в череде заявлений западных политиков, во всей этой неразберихе, в провокациях, направленных против нашей страны, в мегатоннах лжи, что звучит отовсюду, во всем том, что сопровождает нынешнюю политику, где пиар уже не приправа, а основное блюдо – во всем этом разобраться очень сложно. Но мы попробуем. Слов сказано много, дела же делали пока только мы. Реальные дела.
Что такое приграничье? Это сотни тысяч людей, которые живут, работают и зарабатывают. Они возят туда-сюда товары, они навещают своих родных и близких, они продают, перепродают, они живут. И люди не виноваты в том, что происходит в политике. Они не подписывали Беловежских соглашений, что по-живому порезали некогда единый хозяйственный организм, они не придумывали никаких виз и ограничений, они не минировали рубежи, не заболачивали их, они не виноваты ни в чем – ни в геополитике, ни в ценах на нефть и газ, ни в мигрантских потоках, ни в том, что Запад и Восток схлестнулись в цивилизационном противостоянии. Они этого ничего не выбирали, не просили, не делали.
А Александр Лукашенко – Президент людей. У него нет никаких, знаете ли, международных амбиций, желаний захватить территории, кого-то прогнуть и унизить – он не мыслит такими категориями. Он знает, что его люди на границе, те, кто голосовал за него, хотят жить нормальной жизнью. Ездить к своим родным и близким. И даже если хотят иметь какую-никакую деньгу с разницы в ценах – он тоже к этому относится с пониманием. Закон же не нарушает это. Казалось бы, это нормальная логика, от жизни, от людей, от семей, от достатка. Но в нее, в эту логику, вечно вмешивается геополитика.
Вот скажите – чего хорошего сделала Литва для своих граждан, когда признала остров Тайвань настоящим китайским государством? Это как-то облегчило жизнь самим тайваньцам, это принесло какие-то баснословные доходы литовцам? Просто под шумок визита Нэнси Пелоси взяли и признали, отрезав себя от гигантского китайского транзита товаров. И сидят – гордые и довольные. Я руководство имею ввиду. Зачем – воздеваем мы глаза в гору и вопрошаем. Зачем? Объясните нам логику.
Точно так же и с нашей границей. Зачем вы ее закрыли? Вашему воздушному пространству, вашему аэропорту ничего не угрожает. Вы говорите, что боретесь с контрабандой. Беларусь однозначно доказала, что замешаны в этой контрабанде сами литовцы – кто-то же эти сигареты там принимает, дальше упаковывает, везет в Евросоюз, продает. Если вы хотите эффективно с этим бороться, давайте налаживать контакт силовых ведомств. Вы же сами от всего отказались. Нет, будем закрывать границу. И сразу побежим в Вашингтон. Знаете, как мелкий шкет во дворе, который сначала задирается, а потом бежит к толстяку – кто на нас с дядей Сэмом? Вот только времена не те, и дядя Сэм больше склонен разговаривать с другими сильными дядями – с Лукашенко, например.
А теперь давайте вспомним различные геополитические предложения от нашей страны, от нашего Президента. Он – человек мира и сотрудничества. А исходя из положения на карте, у нашей страны есть три варианта существования. Первый – мост между Западом и Востоком. Логистический хаб. Мы находимся на двух важнейших дорогах – из Варяг в Греки – от Балтики до Черного моря, и Париж – Москва – известная старая смоленская дорога, по которой только и можно взять столицу России, по этой дороге шли Бонапарт и Гитлер. И казалось бы, пусть это место перестанет быть местом вражды, пусть здесь зачехлятся пушки, пусть встречаются здесь караваны и составы – сам Бог велел.
Вторая концепция – западная – междуморье, или геополитический таран против России. Это идея Бжезинского, это вековечная мечта наиболее агрессивных кругов англосаксонского мира. Чтобы Германию и Россию навечно разделила могущественная, воинственная, жестокая, злобная раковая опухоль из русофобских и милитаристских Польши, Прибалтики, Украины и Беларуси. На реализацию этого проекта работают враги Александра Лукашенко. Без Беларуси никакого интермариума не получается.
И третья концепция – форпост новой Евразии – милитаризованная крепость восточного блока, ощетинившийся всеми видами оружия белорусский балкон.
Нам бы хотелось, чтобы возобладал именно первый вариант моста. Чтобы Евразия была единой. Чтобы шли товары и грузы, чтобы люди встречались, торговали и любили. Чтобы состоялось единое экономическое пространство от Лиссабона до Владивостока. Это бы отвечало интересам всех народов нашей необъятной Евразии. Но это просто страшный сон тех, кто сидит за океаном.
Мы никогда не допустим реализации второй концепции. Ибо такое междуморье – нож у горла России, а это значит – неминуемая война. Украина пошла по этому пути – и мне больно смотреть на пустые глазницы разрушенных домов.
Возможна третья концепция – милитаризованный форпост России. Но возможна она только в ответ на действия Запада. Только как мера защиты и спасения. Это не наше желание. Мы бы не хотели быть большой казармой в центре Европы. Более того, этого бы не хотела ни Россия, ни Китай, чтобы здесь проходил железный занавес, граница между цивилизациями, это не в наших интересах. Но если вы не оставите иного выхода – мы будем действовать так.
Пока забрезжила надежда. Поляки открывают границу. Два погранперехода, которые будут работать как раньше, до 2021 года. Это хорошо, это прекрасно, это можно только приветствовать. Лукашенко призывает вновь и вновь – давайте, политики, вспомним, зачем мы вообще нужны – нужны для людей. Беларусь так действовала всегда. Мы увидели первую зарю нормальности. Дай Бог, дай Бог.