Азарёнок: поляки открывают границу, мы увидели первую зарю нормальности!

Григорий Азаренок, СТВ:

Порубежная война подходит к своей развязке. И в череде заявлений западных политиков, во всей этой неразберихе, в провокациях, направленных против нашей страны, в мегатоннах лжи, что звучит отовсюду, во всем том, что сопровождает нынешнюю политику, где пиар уже не приправа, а основное блюдо – во всем этом разобраться очень сложно. Но мы попробуем. Слов сказано много, дела же делали пока только мы. Реальные дела.

Что такое приграничье? Это сотни тысяч людей, которые живут, работают и зарабатывают. Они возят туда-сюда товары, они навещают своих родных и близких, они продают, перепродают, они живут. И люди не виноваты в том, что происходит в политике. Они не подписывали Беловежских соглашений, что по-живому порезали некогда единый хозяйственный организм, они не придумывали никаких виз и ограничений, они не минировали рубежи, не заболачивали их, они не виноваты ни в чем – ни в геополитике, ни в ценах на нефть и газ, ни в мигрантских потоках, ни в том, что Запад и Восток схлестнулись в цивилизационном противостоянии. Они этого ничего не выбирали, не просили, не делали.

А Александр Лукашенко – Президент людей. У него нет никаких, знаете ли, международных амбиций, желаний захватить территории, кого-то прогнуть и унизить – он не мыслит такими категориями. Он знает, что его люди на границе, те, кто голосовал за него, хотят жить нормальной жизнью. Ездить к своим родным и близким. И даже если хотят иметь какую-никакую деньгу с разницы в ценах – он тоже к этому относится с пониманием. Закон же не нарушает это. Казалось бы, это нормальная логика, от жизни, от людей, от семей, от достатка. Но в нее, в эту логику, вечно вмешивается геополитика.

Вот скажите – чего хорошего сделала Литва для своих граждан, когда признала остров Тайвань настоящим китайским государством? Это как-то облегчило жизнь самим тайваньцам, это принесло какие-то баснословные доходы литовцам? Просто под шумок визита Нэнси Пелоси взяли и признали, отрезав себя от гигантского китайского транзита товаров. И сидят – гордые и довольные. Я руководство имею ввиду. Зачем – воздеваем мы глаза в гору и вопрошаем. Зачем? Объясните нам логику.

Точно так же и с нашей границей. Зачем вы ее закрыли? Вашему воздушному пространству, вашему аэропорту ничего не угрожает. Вы говорите, что боретесь с контрабандой. Беларусь однозначно доказала, что замешаны в этой контрабанде сами литовцы – кто-то же эти сигареты там принимает, дальше упаковывает, везет в Евросоюз, продает. Если вы хотите эффективно с этим бороться, давайте налаживать контакт силовых ведомств. Вы же сами от всего отказались. Нет, будем закрывать границу. И сразу побежим в Вашингтон. Знаете, как мелкий шкет во дворе, который сначала задирается, а потом бежит к толстяку – кто на нас с дядей Сэмом? Вот только времена не те, и дядя Сэм больше склонен разговаривать с другими сильными дядями – с Лукашенко, например.