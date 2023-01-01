Зачем Пентагону биохимические лаборатории в Украине и чем они занимаются? Ответил политолог

В минувшей программе мы подводили итоги 2022-го, ну а сегодня вместе с нашими гостями поговорим о не совсем политических итогах года. Первый выпуск политического ток-шоу « САСС уполномочен заявить » на СТВ в 2023 году.

Надежда Сасс: Юрий, не могу не спросить: какие у вас ожидания от года 2023-го? Есть опасения, что очередным новым штаммом вирусологи нас порадуют либо, наоборот, испугают?

Юрий Дудкин, политолог (Украина):

Дело в том, что я не могу шутить, даже если у вас неформальное подведение итогов года, потому как от коронавируса за последние два года погибли сотни тысяч, если не миллионы, граждан на Земле, это первое. Второе, я убежден, что коронавирус – это рукотворный вирус, никакого природного происхождения в нем нет. Я исхожу из своих убеждений в том, что в Украине существует более 15 биохимических лабораторий, созданных под эгидой Пентагона. Кстати, такие же лаборатории есть и на территории Грузии, стран Средней Азии. Они полностью занимаются теми неизвестными работами, которые вполне могли быть при создании коронавируса. Со временем идет работа по его совершенствованию, чтобы придуманные, изобретенные препараты и вакцины были неэффективны.

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