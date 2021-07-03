«Считайте решение принятым». Какую традицию Президент Беларуси предложил создать в Большом театре?

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я хочу, чтобы эти встречи нынешнего Президента (и будущих президентов) стали традиционными, ежегодными. Мы подумаем, как это оформить, но вы всегда будете в центре. Может, что-то добавим. Вы будете показывать лучшее свое творчество, а я приму решение о присуждении званий заслуженных, народных в этот день. Мы к этому дню все будем подводить, государственные премии и прочие премии со всеми вытекающими отсюда последствиями.

Мы сделаем этот день, чтобы наша интеллигенция, прежде всего творческая, в День Независимости прозвучала как минимум. Понимаете, о чем я говорю? Поэтому считайте это решение принятым. Через год мы с вами встретимся в День Независимости, вы покажете в широком спектре свое творчество. В холле, фойе вы организуете выставку художников, которые покажут лучшие картины (лучшие отберем комиссионно), скульпторов и прочих, которые будут награждены и отмечены государством и материально, и, что важно для вас, морально. Вы будете получать там же заслуженных, народных, вы будете как-то отмечаться и так далее. Вот этот день этим должен войти в историю. Считайте, что мы это сделали.