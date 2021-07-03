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«Считайте решение принятым». Какую традицию Президент Беларуси предложил создать в Большом театре?

03 июля 2021 23:06
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Новости Беларуси. Творческая интеллигенция – лицо нации, народа и государства. Об этом 3 июля заявил Президент, посещая Большой театр оперы и балета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Считайте решение принятым». Какую традицию Президент Беларуси предложил создать в Большом театре?-1

Александр Лукашенко стал почетным гостем гала-концерта ко Дню Независимости. В программе Большого 3 июля была оперная классика – фрагменты из «Кармен» и «Турандот», а также хореографические партии известных балетных постановок и номера с национальным колоритом. Зал аплодировал артистам театра стоя. Свое признание выступающим и зрителям выразил Президент.

«Считайте решение принятым». Какую традицию Президент Беларуси предложил создать в Большом театре?-3

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«Считайте решение принятым». Какую традицию Президент Беларуси предложил создать в Большом театре?-5

Серьезный разговор об искусстве и не только завершился на приятной ноте. На сцене Большого театра зародилась новая традиция. Президент предложил сделать праздничные вечера, подобные сегодняшнему, обязательными в праздновании каждого Дня Независимости. Главный государственный праздник – хороший повод отмечать заслуги и вклад людей искусства в развитие культуры.

«Считайте решение принятым». Какую традицию Президент Беларуси предложил создать в Большом театре?-7

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: 
Я хочу, чтобы эти встречи нынешнего Президента (и будущих президентов) стали традиционными, ежегодными. Мы подумаем, как это оформить, но вы всегда будете в центре. Может, что-то добавим. Вы будете показывать лучшее свое творчество, а я приму решение о присуждении званий заслуженных, народных в этот день. Мы к этому дню все будем подводить, государственные премии и прочие премии со всеми вытекающими отсюда последствиями.

Мы сделаем этот день, чтобы наша интеллигенция, прежде всего творческая, в День Независимости прозвучала как минимум. Понимаете, о чем я говорю? Поэтому считайте это решение принятым. Через год мы с вами встретимся в День Независимости, вы покажете в широком спектре свое творчество. В холле, фойе вы организуете выставку художников, которые покажут лучшие картины (лучшие отберем комиссионно), скульпторов и прочих, которые будут награждены и отмечены государством и материально, и, что важно для вас, морально. Вы будете получать там же заслуженных, народных, вы будете как-то отмечаться и так далее. Вот этот день этим должен войти в историю. Считайте, что мы это сделали.

«Считайте решение принятым». Какую традицию Президент Беларуси предложил создать в Большом театре?-9

Александр Лукашенко 3 июля выразил сожаление по поводу того, что редко до этого посещал театральные постановки. Однако пообещал вскоре снова вернуться в Большой.

# Большой театр оперы и балета в Минске # Культура # Александр Лукашенко # Фотофакт

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