БГУ сообщает о первом в Беларуси случае научного мошенничества

Появился клон у престижного издания «Журнал Белорусского государственного университета. История». Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на директора Фундаментальной библиотеки БГУ Владимира Кулаженко.

Как указывает Кулаженко, данный случай создания фейкового издания стал первым зафиксированным в Беларуси. Обманутыми оказываются представители научного сообщества со всего мира. При распространении таких клонов возникает угроза для глобального академического сообщества, страдает имидж вуза и его издательской деятельности, происходит подрыв доверия даже к официальным, качественным научным изданиям, подчеркнул Кулаженко.

Эксперт уточнил, что в Сети на протяжении нескольких месяцев функционирует интернет-сайт, практически полностью копирующий информацию, размещенную в подлинном журнале БГУ. На поддельном ресурсе содержатся оригинальные архивы статей за период с 2017 года до середины 2025 года. Следующие выпуски фейкового издания, как подчеркнул Кулаженко, являются скомпрометированными: они содержат публикации несуществующих авторов или статьи настоящих ученых, ошибочно оплативших статью в издании‑клоне.

