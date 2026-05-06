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Делегация Смоленской областной Думы посетила Витебский регион

06 мая 2026 13:43
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Не только близкие соседи, но и надежные партнеры. Витебск посетила Делегация Смоленской областной Думы. В рамках приграничного сотрудничества между регионами реализуется ряд целый проектов. Импульс укреплению отношений придал и запуск пригородных поездов, которые с недавнего времени курсируют между Витебском, Оршей и Смоленском, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Делегация Смоленской областной Думы посетила Витебский регион-2

Большое значение придается реализации молодежных инициатив. Так, при поддержке Смоленской областной Думы уже не первый год в Витебске отдыхают дети из Донецкой народной республики. Экскурсии, спорт и творчество – организаторы постарались сделать отдых максимально активным. Но важнее всего то, что ребята смогут искренне радоваться и набираться сил под мирным небом.

Делегация Смоленской областной Думы посетила Витебский регион-4

София Илюхина, главный сопровождающий детей из ДНР:
Очень много было уделено внимания детям и нам. Очень у вас тихо, спокойно. Надеются завести новое знакомство с другими ребятами отсюда.

Делегация Смоленской областной Думы посетила Витебский регион-6

Игорь Ляхов, председатель Смоленской областной Думы (Россия):
Любое наше общение, а еще общение на сакральной правде, связанной с Великой Победой, связанной с нашими детьми, которые точно хотят в мирном, красивом, добром Витебске с тем народом, который разговаривает на одном языке, провести время, я считаю, это одна из главных целей, которые нами движут.

Делегация Смоленской областной Думы посетила Витебский регион-8

На Витебской земле представители российской делегации присоединились к патриотической акции, приуроченной к 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. На территории ветеринарной академии была высажена Аллея памяти. 

# Беларусь-Россия

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