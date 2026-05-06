Делегация Смоленской областной Думы посетила Витебский регион

Не только близкие соседи, но и надежные партнеры. Витебск посетила Делегация Смоленской областной Думы. В рамках приграничного сотрудничества между регионами реализуется ряд целый проектов. Импульс укреплению отношений придал и запуск пригородных поездов, которые с недавнего времени курсируют между Витебском, Оршей и Смоленском, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Большое значение придается реализации молодежных инициатив. Так, при поддержке Смоленской областной Думы уже не первый год в Витебске отдыхают дети из Донецкой народной республики. Экскурсии, спорт и творчество – организаторы постарались сделать отдых максимально активным. Но важнее всего то, что ребята смогут искренне радоваться и набираться сил под мирным небом.

София Илюхина, главный сопровождающий детей из ДНР:

Очень много было уделено внимания детям и нам. Очень у вас тихо, спокойно. Надеются завести новое знакомство с другими ребятами отсюда.

Игорь Ляхов, председатель Смоленской областной Думы (Россия):

Любое наше общение, а еще общение на сакральной правде, связанной с Великой Победой, связанной с нашими детьми, которые точно хотят в мирном, красивом, добром Витебске с тем народом, который разговаривает на одном языке, провести время, я считаю, это одна из главных целей, которые нами движут.