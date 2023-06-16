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«Нацизм в Беларуси не пройдёт!» Как Украина стала базой для правых экстремистов? Анонс «САСС уполномочен заявить»

16 июня 2023 16:13
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Международную повестку каждое воскресенье обсуждаем на площадке программы «САСС уполномочен заявить». Как происходящие события влияют на ход мировой истории и судьбы людей?

«Нацизм в Беларуси не пройдёт!» Как Украина стала базой для правых экстремистов? Анонс «САСС уполномочен заявить»-1

Надежда Сасс, СТВ:
Фашистский интернационал. Как Украина стала базой для правых экстремистов?

«Нацизм в Беларуси не пройдёт!» Как Украина стала базой для правых экстремистов? Анонс «САСС уполномочен заявить»-4

«Нацизм в Беларуси не пройдёт!» Как Украина стала базой для правых экстремистов? Анонс «САСС уполномочен заявить»-6

Александр Лазарев, украинский оппозиционный политик, политолог:
С 1991 года постепенно западными фондами и западными политиками под кураторство спецслужб они подкармливались. В 2013 году были сформированы фактически боевые группы.

«Нацизм в Беларуси не пройдёт!» Как Украина стала базой для правых экстремистов? Анонс «САСС уполномочен заявить»-9

Илья Кива, народный депутат Верховной рады Украины IX созыва:
Конечно же, курировались напрямую эти организации службой безопасности Украины. Шли физические устранения, репрессии, уголовные преследования всем тем, кто готов был этой неонацистской идеологии противостоять.

«Нацизм в Беларуси не пройдёт!» Как Украина стала базой для правых экстремистов? Анонс «САСС уполномочен заявить»-12

Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:
Эти молодые люди проходили обучение именно в лагерях на Западной Украине. Это «Зарница», такие все игры, где под этим видом им навязывались неонацистские взгляды.

«Нацизм в Беларуси не пройдёт!» Как Украина стала базой для правых экстремистов? Анонс «САСС уполномочен заявить»-15

Надежда Сасс:
Игорь Янков, Андрей Трацевский, Виталий Пигарев «Пума». Вот сегодня они находятся на территории Украины. Воюют. За что? Это сложный вопрос.

Александр Осенко:
Эти люди работают за деньги.

«Нацизм в Беларуси не пройдёт!» Как Украина стала базой для правых экстремистов? Анонс «САСС уполномочен заявить»-18

Павел Фельдман, заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов, кандидат политических наук, доцент (Россия):
Самое главное – отрезать каналы финансирования от олигархов, от Запада и в буквальном смысле физически организационно выжигать их структуры. Не будет структур, не будет лидеров, никаких неонацистских организаций не возникнет.

Александр Осенко:
Нацизм в Беларуси не пройдет.

«Нацизм в Беларуси не пройдёт!» Как Украина стала базой для правых экстремистов? Анонс «САСС уполномочен заявить»-21

Надежда Сасс:
«САСС уполномочен заявить» на телеканале «Россия-Беларусь». Смотрите в воскресенье, 18 июня, в 21:00.

# Международная политика # Надежда Сасс # Илья Кива # Александр Осенко # Павел Фельдман # Фотофакт

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