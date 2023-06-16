«Нацизм в Беларуси не пройдёт!» Как Украина стала базой для правых экстремистов? Анонс «САСС уполномочен заявить»

Международную повестку каждое воскресенье обсуждаем на площадке программы « САСС уполномочен заявить ». Как происходящие события влияют на ход мировой истории и судьбы людей?

Надежда Сасс, СТВ: Фашистский интернационал. Как Украина стала базой для правых экстремистов?

Александр Лазарев, украинский оппозиционный политик, политолог: С 1991 года постепенно западными фондами и западными политиками под кураторство спецслужб они подкармливались. В 2013 году были сформированы фактически боевые группы.

Илья Кива, народный депутат Верховной рады Украины IX созыва: Конечно же, курировались напрямую эти организации службой безопасности Украины. Шли физические устранения, репрессии, уголовные преследования всем тем, кто готов был этой неонацистской идеологии противостоять.

Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»: Эти молодые люди проходили обучение именно в лагерях на Западной Украине. Это «Зарница», такие все игры, где под этим видом им навязывались неонацистские взгляды.

Надежда Сасс:

Игорь Янков, Андрей Трацевский, Виталий Пигарев «Пума». Вот сегодня они находятся на территории Украины. Воюют. За что? Это сложный вопрос.

Александр Осенко:

Эти люди работают за деньги.