Тренд на ретро и спорт – какую одежду выбирают минчане

– Я вообще сама из Берлина. У нас закупаются все в массмаркетах. Родом я из Минска. Из-за этого приезжаю на шопинг, повидаться с родней. Эти джинсы одни сейчас из самых любимых. По капсульному гардеробу обычно – гольфики, лонгсливы. Это пальто купила в феврале, когда приезжала в гости. Сейчас сумочки купила. Сумочка только гулять с мужем – помада, липлайнер. Кошелек не нужен, если с мужем.

– Каждый день по-разному на самом деле. Иногда классика больше меня притягивает, иногда что такое уличное. Такая косуха – в общем, тоже покупала. Очень нравится, дает такой какой-то свой стиль, свой образ. Очки прозрачные, есть цветные очки. Тоже дают образу свой вкус. Я смотрела в Instagram разные видео. Много платьев, которые идут такие шелковые – мне очень нравятся с цветочками. Балетки очень сейчас актуально. Сейчас очень модно все с кружевами. В принципе, очень красиво выглядит.