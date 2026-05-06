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Тренд на ретро и спорт – какую одежду выбирают минчане

06 мая 2026 13:53
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Тренд на ретро и спорт – какую одежду выбирают минчане-1

– Я вообще сама из Берлина. У нас закупаются все в массмаркетах. Родом я из Минска. Из-за этого приезжаю на шопинг, повидаться с родней. Эти джинсы одни сейчас из самых любимых. По капсульному гардеробу обычно – гольфики, лонгсливы. Это пальто купила в феврале, когда приезжала в гости. Сейчас сумочки купила. Сумочка только гулять с мужем – помада, липлайнер. Кошелек не нужен, если с мужем.

Тренд на ретро и спорт – какую одежду выбирают минчане-3

– Каждый день по-разному на самом деле. Иногда классика больше меня притягивает, иногда что такое уличное. Такая косуха – в общем, тоже покупала. Очень нравится, дает такой какой-то свой стиль, свой образ. Очки прозрачные, есть цветные очки. Тоже дают образу свой вкус. Я смотрела в Instagram разные видео. Много платьев, которые идут такие шелковые – мне очень нравятся с цветочками. Балетки очень сейчас актуально. Сейчас очень модно все с кружевами. В принципе, очень красиво выглядит.

Тренд на ретро и спорт – какую одежду выбирают минчане-5

– Это пальто, купленное пять лет назад в секонд-хенде на скидках. Я жесткий тряпошник и таким был на самом деле всегда. Мама – портной мужской одежды. Так получилось. Всегда база – это какой-то набор маек из разряда белая, бежевая, черная, серая. Все, что можно между собой собирать, склеивать. Основной акцент дальше уже идет на украшения. Я очень люблю, например, верхнюю одежду. У меня огромное количество пальто разного рода, курток. Стритвер в Минске стал намного лучше, ярче, мощнее за последние годы. Тренд на легкие ретро, которые у нас есть, на смешанный спорт.

Подробности в видео.

# Мода в Беларуси

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