Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ.

Украина стала оплотом для неонацистов со всего мира. И в первую очередь в этом виноваты местные власти. Ведь еще в марте 2022 года киевский режим начал масштабную кампанию по привлечению иностранных добровольцев, многие из которых – представители ультраправых взглядов. На призыв Киева откликнулись не только иностранные граждане из дальнего зарубежья, но и соседи с постсоветского пространства, в том числе из Беларуси. Многие так называемые футбольные фанаты и националисты уехали из страны еще в 2020 году, после неудачной попытки госпереворота. Тогда же белорусские и украинские ультраправые радикалы начали тесно общаться, обмениваясь опытом, и даже ездили друг к другу в гости на протестные акции.

Одно из самых известных подразделений из белорусов в Украине – полк Калиновского. В его составе сразу же оказалось много известных белорусских оппозиционных активистов. По этой причине это подразделение выполняет не столько военные, сколько пропагандистские задачи. В многочисленных интервью, которые активно дают военнослужащие и командиры полка Калиновского, практически не встречается упоминаний о боевых действиях. Зато много рассуждений о будущем Беларуси и настроениях внутри белорусского общества.

В отряды самообороны в Украине также вступили и многие футбольные фанаты. Один из них – экс-лидер фанатского движения «Динамо-Минск» Виталий «Пума». Вместе с ним уехали еще пять белорусских фанатов. В том числе Игорь Янков и Андрей Трацевский.

Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:

Реальные отморозки. Надежда Сасс, СТВ:

Илья, как, по вашей информации, организовано взаимодействие «Азова» с белорусскими неонацистами из полка Калиновского и Русским добровольческим корпусом? И насколько сегодня западные спецслужбы вовлечены в координацию действий данных подразделений?

Илья Кива, народный депутат Верховной рады Украины IX созыва:

Это не несет массовый характер, сразу хочу успокоить. Русский добровольческий корпус или полк Калиновского, как они себя именуют, – это всего лишь обложка. 10, максимум 20 человек – уродов. В любом стаде есть уродливая овца, как бы там ни было. Вот эти 10-20 человек, которые нацепили на себя эмблему и кричат о том, что мы белорусы или русские, – это всего-навсего элемент пропаганды, на который нам приходится реагировать. То, что «Азов» стал хабом, Украина является сегодня колыбелью возрождения неонацизма, – это же государственная программа, которая всячески этому способствует. То, что говорят, что олигархи финансируют подобные организации, – все правильно. А кто создавал олигархов? А кто дал олигархам развиться? Это же программа западных спецслужб по расчленению общества, по формированию русофобских настроений. И это все будет продолжаться до того момента, пока существует подконтрольный Западу преступный режим, который дает управлять и манипулировать украинским обществом. Да, Порошенко, Зеленский, в свое время Ющенко. Им дали прийти к власти путем переворотов, манипуляций, и они создали подобную ситуацию по возрождению неонацизма, куда стекаются отдельные ублюдки со всего мира. Есть и англичане, и американцы. Конечно, есть и белорусы, и русские, но это не носит массовый характер. Это всего лишь стратегическая манипуляция.