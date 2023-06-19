Депутат Верховной рады: РДК и полк Калиновского – это просто элемент пропаганды, на который нам приходится реагировать
Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ.
Украина стала оплотом для неонацистов со всего мира. И в первую очередь в этом виноваты местные власти. Ведь еще в марте 2022 года киевский режим начал масштабную кампанию по привлечению иностранных добровольцев, многие из которых – представители ультраправых взглядов.
На призыв Киева откликнулись не только иностранные граждане из дальнего зарубежья, но и соседи с постсоветского пространства, в том числе из Беларуси. Многие так называемые футбольные фанаты и националисты уехали из страны еще в 2020 году, после неудачной попытки госпереворота. Тогда же белорусские и украинские ультраправые радикалы начали тесно общаться, обмениваясь опытом, и даже ездили друг к другу в гости на протестные акции.
Одно из самых известных подразделений из белорусов в Украине – полк Калиновского. В его составе сразу же оказалось много известных белорусских оппозиционных активистов. По этой причине это подразделение выполняет не столько военные, сколько пропагандистские задачи. В многочисленных интервью, которые активно дают военнослужащие и командиры полка Калиновского, практически не встречается упоминаний о боевых действиях. Зато много рассуждений о будущем Беларуси и настроениях внутри белорусского общества.
В отряды самообороны в Украине также вступили и многие футбольные фанаты. Один из них – экс-лидер фанатского движения «Динамо-Минск» Виталий «Пума». Вместе с ним уехали еще пять белорусских фанатов. В том числе Игорь Янков и Андрей Трацевский.
Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:
Реальные отморозки.
Надежда Сасс, СТВ:
Илья, как, по вашей информации, организовано взаимодействие «Азова» с белорусскими неонацистами из полка Калиновского и Русским добровольческим корпусом? И насколько сегодня западные спецслужбы вовлечены в координацию действий данных подразделений?
Илья Кива, народный депутат Верховной рады Украины IX созыва:
Это не несет массовый характер, сразу хочу успокоить. Русский добровольческий корпус или полк Калиновского, как они себя именуют, – это всего лишь обложка. 10, максимум 20 человек – уродов. В любом стаде есть уродливая овца, как бы там ни было. Вот эти 10-20 человек, которые нацепили на себя эмблему и кричат о том, что мы белорусы или русские, – это всего-навсего элемент пропаганды, на который нам приходится реагировать.
То, что «Азов» стал хабом, Украина является сегодня колыбелью возрождения неонацизма, – это же государственная программа, которая всячески этому способствует. То, что говорят, что олигархи финансируют подобные организации, – все правильно. А кто создавал олигархов? А кто дал олигархам развиться? Это же программа западных спецслужб по расчленению общества, по формированию русофобских настроений. И это все будет продолжаться до того момента, пока существует подконтрольный Западу преступный режим, который дает управлять и манипулировать украинским обществом. Да, Порошенко, Зеленский, в свое время Ющенко. Им дали прийти к власти путем переворотов, манипуляций, и они создали подобную ситуацию по возрождению неонацизма, куда стекаются отдельные ублюдки со всего мира. Есть и англичане, и американцы. Конечно, есть и белорусы, и русские, но это не носит массовый характер. Это всего лишь стратегическая манипуляция.
Илья Кива:
Даже в 2021 году я как лидер антифашистского движения собирал тысячи молодых людей, и мы шли по улицам Киева, никого не боясь. Потому что в данном случае таких, как я, внуков героев СССР, внуков героев-победителей, миллионы. Мы чтим, мы помним, но сегодня нам запретили это делать. И вопреки всему мы готовы противостоять и бороться. Уничтожим преступный террористический режим Зеленского, освободим братский украинский народ и исконно русскую землю, пресечем любую возможность возникновения неонацизма, выровняем систему воспитательного процесса, изменим национализм на патриотизм и не будем больше играться в эту демократию.
Наша задача – воспитать будущее крепкое поколение, пропитанное патриотической историей нашего победоносного прошлого, которое всегда противостояло злу. Вот такая концепция, вот такая позиция!
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