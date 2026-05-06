Музей часового дела Беларуси открылся в Минске после масштабной реконструкции

В столице после масштабной реконструкции открылся единственный в Беларуси Музей часового дела. Экспозиция Минского часового завода объединила историю бренда «Луч» и вековые традиции мастерства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Здесь наглядно показывают, как развивалось часовое дело на белорусских землях: путь от древних солнечных часов до современных механизмов. Отдельное внимание привлекает уникальная выставка «Сквозь время к Победе». В витринах представили личные часы прославленных полководцев, а также лимитированные серии часов, которые предприятие выпускало к 9 Мая в разные годы.

Ольга Антишина, начальник управления маркетинга и внешних связей Минского часового завода: Здесь больше 200 экспонатов находится и представлена коллекция, начиная с 1955 года. Мы для наших посетителей специально расширили музей, добавили экспонаты, чтобы наш музей стал интереснее и привлекательнее для наших гостей.

Рафик Саркисян, заместитель директора по развитию Минского часового завода:

Это и солнечные часы, это некоторые макеты солнечных часов, которые хранятся в других музеях мировых. У нас есть замечательный артефакт-экспонат – это часовая деталь из башенных часов в городе Гродно, в костеле. Мы плотно работаем с туристами. Мы попали в прошлом году в тройку лучших проектов промышленного туризма.

Продукция минских часовщиков пользуется спросом не только в Беларуси, но и в России, Германии и странах Азии. Завод продолжает удивлять смелыми проектами. В скором времени в продажу поступит совместная коллекция с предприятием БЕЛАЗ.