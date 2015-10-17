Крушение малазийского Боинга над Украиной: Совет Безопасности Нидерландов обнародовал доклад с итогами расследования

Новый скандал в связи с крушением малазийского Боинга над Украиной в 2014 году вспыхнул на этой неделе. Совет Безопасности Нидерландов обнародовал доклад, а Россия категорически не согласна с выводами. На месте крушения самолета побывал наш специальный корреспондент Олег Романов, пытаясь понять: кому нужна правда об этой и об украинской трагедии в целом?

Холмистые донбасские пейзажи не несут на себе никаких отметин войны. Войны, которая длилась больше года и сейчас еще окончилась не вполне. 25 постсоветских лет природа неспешно, но уверенно отбирала те милости, которые люди взяли у нее в ходе индустриализации: фабрики обращаются в руины, асфальт выкрашивается, шахты затапливаются почвенными водами.

Деревня Грабово лежит на границе Донецкой и Луганской областей – в 80 километрах от того же Донецка; но чтобы добраться сюда, от водителя требуется изрядное мужество, а от машины – проходимость и крепость телеги.

Олег Романов, специальный корреспондент:

Вопросом: «О поле, поле, кто тебя сеял мертвыми костями?» - вот уже год с лишним задаются нидерландские исследователи. Именно на этом поле 17 июля 2014 года рухнул самолет, совершавший рейс MH-17, следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур.

К июлю прошлого года канонада, ракетные авиаудары – это всё стало уже для деревенских привычным. Почему падение самолета видели почти все, объяснить местные не могут. Так или иначе, а свидетелей катастрофы десятки.

Татьяна с Еленой, мать и дочь, после крушения уехали в Россию и теперь домой только наведываются – помогают соседке приглядывать за хозяйством. Шок не проходил долго.

Татьяна Жихаревы, житель д. Грабово:

Поднимаю небо в голову, вижу, из облаков показывается махина огромная. И его разворачивает. То ли крыло отвалилось… и он прямо по этой улице, по огородам, сбивает столбы с проводами.

Елена Жихаревы, житель д. Грабово:

Лежали тела. И в поле очень много, и возле дороги. Еще ничего не было накрыто, все горело. И мужчины, и дети... Ребенок вдоль дороги лежал – до года, маленький. Запах неимоверный. Даже когда проезжаешь сейчас здесь, слышится запах керосина.

Татьяна Жихаревы, житель д. Грабово:

Этот день, конечно, не забудешь никогда. Такое горе. Вспоминаешь всегда это с болью.

Из выпавших грабовским трагедий, эта психологически надломила многих, и село практически опустело, оно стало «мертвым местом», говорят здешние. Обломки рухнули точно на границе села, очерченной ухабистым шоссе: особых бед на земле упавший лайнер, по счастью, не натворил, только что кому-то скирду соломы сжег.

Верно говорят: «Врет, как очевидец». Грабовцы наперебой уверяют, что Боинг был сбит истребителем. Теперь, однако, по окончании голландских экспертиз, точно известно: малайзийский лайнер погублен ракетным комплексом «Бук».

Фред Вестербеке, глава следственной комиссии прокуратуры Нидерландов:

Мы стараемся собрать побольше информации о лицах, которые доставили ракетный комплекс «Бук» в эту местность. Из этого следует со всей очевидностью, что нас интересуют свидетельства в отношении тех, кто управлял комплексом и кто отдавал приказания исполнителям.

Уже 17 июля выяснилось, что правда о гибели лайнера не интересна никому: политикам нужна лишь тикающая информационная бомба, чтобы ее в нужный момент взорвать, а лучше шантажировать противника угрозой такого подрыва.

Обыватели поделились на болельщиков: все твердо знают, кто в этой истории исчадия ада. Голландские прокуроры и эксперты вовсю стараются сохранять интригу.

В недавней, мартовской истории с пилотом немецкой «German Wings», который протаранил гору во французских Альпах, следствие все выяснило за неделю и психоаналитики даже моментально препарировали мозговых слизней, которые побудили пилота совершить такое дикое самоубийство. С рейсом MH-17 ясности за полтора года не прибавилось, а убавилось.

Украинцам вменяют в вину то, что они не закрыли небо над воюющим регионом. Сами украинцы во всем обвиняют русских.

Петр Порошенко, президент Украины:

Голландцы не объявили ответственных, не назвали их фамилии. Но в докладе содержится важная информация: это была российская ракета, выпущенная российским «Буком» с территорий, оккупированных русскими. Весь мир сделал выводы сам, кто виноват.

Оно, может, и так, но не совсем. Ракета была скорее советская, старой модификации 9М38 – она снята в Российской Федерации с вооружения, а вот в украинской армии всё еще несет боевые дежурства.

Место запуска голландцами тоже не локализовано. Те 320 квадратных километров, на которые они указали, контролировались в июле 2014 частью самопровозглашенными республиками, частью Киевом.

Российские военные ракетостроители даже уничтожили на полигоне самолет, чтобы указать, откуда «Бук» к малайзийскому Боингу подлетел, какие части самолета и почему превратил в решето.

Ян Новиков, генеральный директор компании «Алмаз-Антей»:

Результаты эксперимента полностью опровергают выводы голландской комиссии о типе ракеты и месте запуска. Поразила его ракета 9М38 со стороны населенного пункта Зарощенское.

Кто бы не нажал кнопку пуска, сейчас его уже не сыщешь. Если повезло, он с чужим паспортом «пляжится» и потчуется тропической рыбкой. Не повезло – океанскую рыбу собой кормит.

Спустя год с лишним после трагедии мало что о ней на околице Грабово напоминает: мемориал на месте креста так и не вырос, на обожженной авиационным керосином стерне уже почти не видны прошлогодние подпалины.

Перемирию на Донбассе едва исполнился месяц: рухнувшие с небес покойники от бессчетных других, которых грабовцам довелось за войну повидать, только способом умерщвления и примечательны.

Олег Романов, специальный корреспондент:

Нельзя сказать, что падение Боинга нарушило патриархальную тишину села Грабово. На самом деле, к тому моменту в окрестностях населенного пункта уже больше месяца велись боевые действия, а значит, крови и смертей местные жители навидаться успели. Но и предположить никто не мог, что Грабово внезапно обретет всемирную славу, причем настолько мрачную.

Никогда так не врут, как в любви, политике и на войне: в истории с Боингом любви, конечно, нет, но все остальное присутствует в количествах, исключающих саму возможность узнать когда-либо, кто виноват и зачем были убиты 298 несчастных детей и взрослых.