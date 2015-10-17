Подавляющее большинство белорусов сделало выбор в пользу действующего главы государства: ретроспективный взгляд «Картины мира»

Президента Беларусь избрала, а правительство сложило полномочия. Такова традиция. И новых министров президент назначит в ближайшее время. А впереди еще инаугурация – в переводе с латыни «посвящение». В некоторых странах, например, в США, инаугурация всегда проходит в один и тот же день, но в большинстве государств мира – это «плавающая» дата. В Украине, например, Порошенко принес присягу спустя две недели после голосования. А рекордсмен в этом деле – Назарбаев – уже через три дня после выборов торжественно вступил в должность в минувшем апреле! И, кстати говоря, Назарбаев от имени президентов СНГ поздравил вчера Александра Лукашенко перед началом саммита глав государств, но к этому событию мы вернемся чуть позже.

А что касается инаугурации в Беларуси, она должна состояться не позднее 11 декабря. Но, по опыту предыдущих выборов, два месяца, отведенные для подготовки к церемонии, Александр Лукашенко не выжидает – надо работать. И на новом витке президентства надо оправдывать доверие белорусов, ведь подавляющее большинство сделало выбор в пользу действующего главы государства. И вчера Центризбирком объявил окончательные результаты. Тему продолжит Ольга Петрашевская.

Лучше постановочных съемок социального ролика и любой телевизионной режиссуры для них оказался закрученный жизнью сценарий. Виктория и Владислав познакомились не по дороге, а на самом избирательном участке. Оба голосовали впервые, оба студенты, оба сделали свой выбор в разных бюллетенях и параллельно одни на двоих.

Владислав Рудницкий и Виктория Князева:

Я пришла голосовать и в очереди увидела Влада.

Первая ко мне подошла.

Познакомилась и мы решили, что пойдем вечером гулять.

Поучаствовал в жизни страны и с девушкой познакомился! Вообще, по-моему, на отлично выборы прошли!

Вместе с Викторией и Владиславом всего проголосовали 87% избирателей. Эту цифру и другие окончательные итоги выборов Президента Беларуси вчера обнародовали в ЦИК.

Большинство голосов получил действующий глава государства. Александра Лукашенко поддержали 83,5% избирателей. Электоральное «cеребро» – у Татьяны Короткевич. Почти 4,5%. Третье место – у Сергея Гайдукевича и символично – тройки – 3,3%. Николай Улахович получил чуть менее 1,7 % голосов и, таким образом, замкнул кандидатскую четверку.

Кстати, в ходе нынешней избирательной кампании впервые в истории Беларуси на пост Президента баллотировалась дама, которой не только удалось собрать подписи и появиться в бюллетенях, а еще и обойти опытного кандидата со стажем Сергея Гайдукевича. Впрочем, Николай Лозовик на появление в избирательной гонке женщины смотрит глобальнее. Оппоненты выбирают выражение: шерше ля фам!

Николай Лозовик, секретарь Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов:

Это в какой-то степени наложило отпечаток и на корректность агитационной кампании. Критика кандидатов в адрес друг друга была достаточно острая, но не переходила рамок приличия.

Николай Лозовик, традиционно ставший главным ньюсмейкером избирательной кампании в тандеме с Лидией Ермошиной, делится с нами не только цифрами, зафиксированными в итоговых протоколах ЦИК. Десятки прямых эфиров – и это только запланированных, – где Лозовик внешне невозмутимо, но, как сегодня признается, с удивлением рассказывал об аншлагах на участках.

Николай Лозовик, секретарь Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов:

Я думал, что в основной день будет уже меньший поток избирателей. Но, тем не менее, даже наблюдатели, которые смотрели сквозь темные очки на все, вынуждены были отметить, что явка избирателей была очень высокой.

Что касается высокой явки, еще и не наступил основной день голосования, а аналитикам уже было, что комментировать и обсуждать. Возможностью сделать свой выбор досрочно воспользовались 36% избирателей. И этот показатель стал рекордным в сравнении со всеми прежними президентскими выборами в Беларуси.

Можно предположить, что, если бы в нашей стране нельзя было сделать свой выбор заранее, учитывая, что проголосовали более 6 миллионов человек, в воскресенье на участках выстроились бы очереди, как, к примеру, в Казахстане или, скажем, Грузии. Но в этих странах досрочного нет, отсюда и столпотворения. Правда, иногда лучше постоять, чем заплатить! В ряде государств – Бельгии, Австралии, Аргентине и это еще не все – за неявку на выборы без уважительной причины предусмотрены штрафы. Впрочем, такое новшество в Беларуси пока внедрять не собираются. А вот условия для самостоятельного голосования инвалидов по зрению в ходе нынешней кампании создали впервые.

Светлана Сенько, председатель Минской областной организации общественного объединения «Белорусское товарищество инвалидов по зрению»:

Это такая вот книжечка, куда закладывался стандартный бюллетень. Незрячий может нащупать пальцами этот трафарет.

Светлана Сенько отчетливо видит плюсы такого нововведения. Раньше инвалидам по зрению приходилось заходить в кабинку с сопровождающим, который сам ставил галочку напротив кандидата, названного незрячим. В этот же раз слабовидящие впервые смогли своей рукой сделать выбор благодаря шрифту Брайля, и для многих это был очень важный, прежде всего психологический момент.

Светлана Сенько, председатель Минской областной организации общественного объединения «Белорусское товарищество инвалидов по зрению»:

Это чувство собственного достоинства. В этот раз я получила полное удовлетворение.

Но слово «впервые» на нынешних президентских выборах было не только в новом прочтении. Дебют в качестве наблюдателей в Беларуси состоялся у представителей Шанхайской организации сотрудничества. Кстати, пока генеральный секретарь ШОС готовился к прямому эфиру на нашем телеканале, его помощник прикупил несколько книг о Беларуси там же, в информационном центре ЦИК. Торговля на этих выборах не ограничилась ассортиментом сальтисонов и бутербродами. Пока комиссии подсчитывали голоса избирателей, маркетологи – прибыль. Впечатляющими оказались цифры не только связанные с явкой.

Сергей Барисевич, начальник ГУ «Главное управление потребительского рынка Мингорисполкома»:

Реализовано продукции на сумму 13,5 миллиардов белорусских рублей. Здесь можно представить свой ассортимент и бесплатно его прорекламировать, потому что на выборы идет большое количество людей.

Магазины и предприятия очевидно старались не ради галочки – выбор у белорусов был не только в бюллетенях, но и буфетах, и на ярмарках возле избирательных участков. Картошка с доставкой до подъезда, свинина без торговой надбавки. Впервые параллельно с голосованием продавали даже валенки!

Здесь не собирали подписи, зато, как и кандидаты, агитировали за свою продукцию и затем подсчитывали, какая модель получила больше голосов на избирательном участке. По словам Валентины Николаевны, такой выход в массы для предприятия вполне оправдан даже несмотря на то, что продавали без наценки. Так что на фабрике уже готовятся к следующим выборам, маркетологи ведь не валенки!

Валентина Вальц, исполняющий обязанности коммерческого директора Смиловичской валяльно-войлочной фабрики:

Мы к выборам не сделали с нашим орнаментом валенки. Но к следующему разу мы это исправим!

Но теплыми на президентских выборах были не только валенки, но и комментарии многих аналитиков и экспертов. Более 900 иностранных наблюдателей аккредитовались на нынешней избирательной кампании.

Иностранные наблюдатели:

Все идет спокойно, ровно – на это мы сразу обращали внимание, нас это радует.

Достойно, организация хорошая.

Все проходит прозрачно, транспарентно.

То, что я видел на участках, выглядит очень технологично и в соответствии с правилами.

Выборный процесс идет в рамках того законодательства, которое сегодня есть у вас в Беларуси.

Но были в нашей стране избиратели, для которых и мнения, и цифры были не так важны по сравнению с главным в жизни событием, пусть и не очевидно, но связанным с личным выбором.

Елена Жибулева:

Были новые ощущения по сравнению с предыдущим голосованием, конечно. Вообще эмоции переполняли.

Молодая мама Елена Жибулева ставила галочку в бюллетене, еще будучи беременной, и теперь, глядя на своего маленького Илью, она как никто понимает слова «голосую за будущее»!

Елена Жибулева:

Я голосую не только за себя, но и за будущего гражданина нашей страны.