Главы государств СНГ и ЕАЭС обсудили в Казахстане политико-экономические вопросы интеграционного сотрудничества

Беларусь для Австрии (и многих стран Западной Европы) может стать мостом на Восток – на российский рынок и рынки стран СНГ. И, кстати говоря, СНГ живет и доказывает свою необходимость, как минимум, в период проведения важных политических компаний – таким был явный подтекст выступления белорусского президента на саммите глав государств в Казахстане. Мы сейчас услышим это выступление. А я напомню, что в поселке Бурабай вчера собрались 8 из 11 президентов Содружества Независимых Государств. Большая часть переговоров проходила в закрытом режиме. Алексей Мартиненок рассказывает.

СНГ — самая глобальная интеграция постсоветского пространства. 8 президентов и 3 высоких представителя государств Содружества собрались в Казахстане, чтобы сверить часы по самым актуальным вопросам.

Рукопожатия и протокольное фото предварили работу саммита этим утром.

До начала большого разговора Нурсултан Назарбаев на правах хозяина форума от имени глав государств СНГ поздравил Александра Лукашенко с победой на выборах.

Нурсултан Назарбаев, президент Республики Казахстан:

Будет правильно, если мы перед началом заседания совместно поздравим нашего коллегу и друга Александра Григорьевича Лукашенко с убедительной победой на президентских выборах и пожелаем ему крепкого здоровья и успехов на этом ответственном посту. Уверен, что Беларусь под вашим руководством будет дальше способствовать укреплению наших интеграционных процессов по всем направлениям.

В свою очередь, президент Беларуси отметил, что эта политическая кампания прошла по стандартам ООН, ОБСЕ и Парламентской ассамблеи Совета Европы. По словам главы государства, было очень важно, как проголосуют белорусы при таком сильном влиянии извне.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Да, мы пытались восстановить наши отношения с Европейским союзом, нашим одним из основных партнеров экономических, торгово-экономических, я это не скрывал. Мы сделали все, что от нас потребовали, попросили наши партнеры. В конце, после выборов, был поставлен вопрос: что дальше? Что дальше, вы знаете. Пришлось признать, что в Беларуси выборы прошли, как здесь президент России сказал, в соответствии даже с теми стандартами, которых у нас нет, но которые от нас требуют постоянно и в Организации Объеденных Наций, и ОБСЕ, и ПАСЕ, и прочих структур. В этой связи хотел бы отметить роль Содружества Независимых Государств. Вот это тот вопрос, где СНГ во всех постсоветских республиках, членах СНГ, играет реальную практическую роль. И после того, когда в данном случае Сергей Николаевич Лебедев выходит и дает заключение от всех представителей наших стран, уже сложновато и западным государствам формулировать свои заранее подготовленные повестки. Хотелось бы, чтобы по другим вопросам СНГ играло более существенную роль. СНГ, действительно, как площадка переговорная, насколько мы способны что-то здесь обсуждать и решать, очень важна. Разрушать ее ни в коем случае нельзя. Вот посмотрите на позицию Украины. Грузия вышла в свое время из состава СНГ, и потом у меня было много разговоров с президентом тогдашним Грузии, и он уже понимал, что СНГ не вредило Грузии. Но выйти – вышли, а вернуться уже сложнее. Точно так же и с Украиной.

Укрепление центральной роли ООН в обеспечении мира, противодействие новым вызовам и угрозам, борьба с международным терроризмом. Лидеры СНГ подписали ряд документов и таким образом скоординировали свои действия по главным направлениям развития Содружества. Отдельно было принято обращение в связи с 30-й годовщиной чернобыльской аварии.

В этот день многие участники саммита воспользовались и возможностью пообщаться тет-а-тет. Состоялась и встреча президентов Беларуси и России. Оба лидера подчеркнули, что между странами продолжат эффективное развитие отношений. Главным образом, на базе Союзного государства.

Владимир Путин, президент Российской Федерации:

Позвольте еще раз уже лично и в таком узком составе поздравить вас с результатами выборов. Уверен, что в ходе предстоящего президентского срока у нас будет такая же эффективная совместная работа в двустороннем плане по совершенствованию механизма Союзного государства, по экономике, согласованию наших позиций на международной арене, социальной сфере. Хочу вас поблагодарить за все, что было сделано по этим направлениям в предыдущие годы. Много задач перед нами стояло. Прежде всего, конечно, сейчас наиболее остро стоят вопросы экономического взаимодействия. Рад возможности поговорить с вами и в рамках сегодняшних мероприятий.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Мы бы могли определить те вопросы, которые мы с вами в белорусско-российских отношениях в рамках Союзного государства должны выработать и обсудить, то есть повестку дня, и определиться: или в рамках Высшего госсовета, или же я мог бы приехать в Москву и мы с вами бы сели и где-то полдня и окончательно приняли решение по тем вопросам, по которым назрели эти решения. Я хотел бы прежде всего эту часть вопроса с вами обсудить.

Высший Евразийский экономический совет начал свою работу после полудня.

Разговор в этом формате – об основных направлениях международной деятельности, экономического развития. Актуальные вопросы о порядке принятия в ЕАЭС новых членов и начале переговоров с Израилем о заключении соглашения о зоне свободной торговли. Тему военного и приграничного сотрудничества еще до начала форума эксперты выделяли как одну из основных.

Также стало известно, что с 1 февраля будущего года Армения будет председательствовать в Евразийской экономической комиссии. Проработана и стратегия поддержки новых членов ЕАЭС.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Мы очень много, я это специально хочу подчеркнуть как председатель, обсуждали по требованию президента Кыргызстана вопросы, связанные с вступлением Кыргызстана в ЕАЭС, эффективности вступления, и договорились о том, по предложению президента Российской Федерации, была поддержана эта позиция и президентом Казахстана, что они серьезнейшим образом поработают на границе с Кыргызстаном и сделают максимум того, чтобы народ Кыргызстана почувствовал, куда он вступил и какую пользу имеет этот народ от нашего Евразийского экономического союза. И пусть президента Кыргызстана никто не критикует, он занял приличную позицию. Уверен, что здесь сдвиги будут очень солидные в пользу Кыргызской Республики, в том числе по поставкам на общий наш рынок и мясной продукции, и других товаров, которые существуют в Кыргызстане. В ближайшее время, я думаю, до Нового года, эти вопросы будут продвинуты. Не просто изучены, а продвинуты, и Кыргызстан не пожалеет, что он вступил в наш Единый экономический союз.

Пакет из 15 документов – на столе у каждого из лидеров. Страны определились и с новой торговой стратегией. Обязательства Казахстана по вступлению в ВТО теперь согласованы с нормами ЕАЭС и не нанесут никакого ущерба государствам – партнерам по союзу. В общем, вопросов, требующих решения в рамках этой молодой интеграции хватает. А очередной раунд сверки часов состоится в Москве, где в декабре пройдет следующее заседание Высшего евразийского экономического совета.