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В какую сторону будем двигаться? Белорусские политики о том, чего ждать от Послания Президента

23 апреля 2018 17:21
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Новости Беларуси. Ежегодное Послание Президента – всякий раз некий срез ситуации в стране. Вот и сейчас в нем будут обозначены глобальные задачи на перспективу с учетом уже принятых решений и поручений Александра Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Здесь будет проходить обращение Александра Лукашенко к народу. Репортаж из Овального зала

Это актуальные вопросы из самых разных сфер: сельского хозяйства, ЖКХ, цифровой экономики, образования, науки, спорта, социальной и молодежной политики.

В какую сторону будем двигаться? Белорусские политики о том, чего ждать от Послания Президента-1

Стали известны темы предстоящего Послания Президента к белорусскому народу и Национальному собранию

Евгений Горин о том, что касается каждого.

Ежегодное Послание главы государства – общемировая практика. Политический лидер проводит своего рода анализ итогов развития страны и обозначает цели на перспективу. В Беларуси президентское Послание берет начало с 1997 года. Оглашение обычно занимает около двух часов, затем глава государства отвечает на вопросы парламентариев.

В какую сторону будем двигаться? Белорусские политики о том, чего ждать от Послания Президента-4

Михаил Ковалев, декан экономического факультета БГУ, профессор:
Я убежден, что Президент остановится на тех важнейших проблемах, которые стоят перед экономикой страны. Это повышение темпов роста, решение проблем с внешними долгами, повышение эффективности инвестиционных проектов на государственных предприятиях. И, разумеется, Президент обратится к тем, кому он дал очень большие полномочия декретами № 7, 8 – это малый бизнес, IT-сфера.

Основными приоритетами в 2017 году стали занятость, рост зарплат и стабильность цен. Уже 24 апреля Александр Лукашенко обозначит цели развития на ближайшие 12 месяцев. Одна из вероятных тем – возможные изменения в Конституции (тем более, что вопрос уже поднимался на недавней встрече со СМИ).

В какую сторону будем двигаться? Белорусские политики о том, чего ждать от Послания Президента-7

Александр Лукашенко: «Некоторые функции должны перейти от Президента к другим ветвям власти»

В Послании Александр Лукашенко никогда не обходит стороной жизнь простого человека. Такие вопросы как трудоустройство, уровень зарплат, социальная справедливость будут важной частью предстоящих президентских тезисов.

В какую сторону будем двигаться? Белорусские политики о том, чего ждать от Послания Президента-10

Валерий Бороденя, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Я думаю, что те вопросы, которые беспокоят общество, то, что сегодня у людей на слуху, будет обсуждено в этом зале. Будут поставлены ориентиры, общее видение какое-то. Потому что это всегда достаточно конструктивный разговор, который заканчивается тем, что мы договариваемся о неких наших общих ценностях, в какую сторону будем двигаться.

В какую сторону будем двигаться? Белорусские политики о том, чего ждать от Послания Президента-13

Дмитрий Шедко, первый заместитель министра связи и информатизации Беларуси:
Послание главы государства всегда очень важный ориентир для нашей работы, потому что это возможность сверить свои планы с наиболее перспективными, наиболее важными задачами, которые стоят перед нашей страной, перед нашим обществом. Мы убеждены, что завтра нам будут даны достаточно четкие акценты в том, на что в первую очередь обращать внимание, куда нам двигаться. Мы, естественно, примем их к исполнению.

Ввиду открытости экономики Беларуси, нацеленности на экспорт, актуальным останется и проникновение на новые рынки, создание новых предприятий по продвижению отечественной продукции за рубеж. Усилиями не только государства, но и частного бизнеса. В последнем случае это каждый четвертый рубль в валовом внутреннем продукте Беларуси. Государство дает зеленый коридор и иностранным IT-инвесторам, и самозанятости белорусов.

Лукашенко: «Хочешь заниматься бизнесом — иди и работай!»

В какую сторону будем двигаться? Белорусские политики о том, чего ждать от Послания Президента-16

В международной части Послания, как всегда, не останутся без внимания отношения с Россией, Европой и Китаем. В первом случае есть ряд накопившихся нерешенных вопросов. Судя по числу прошедших в Беларуси за последний год европейских саммитов – концентрация сотрудничества с Евросоюзом будет только возрастать.

В какую сторону будем двигаться? Белорусские политики о том, чего ждать от Послания Президента-19

Олег Гайдукевич, первый заместитель председателя Либерально-демократической партии Беларуси:
За год очень многое поменялось. Во-первых, противостояние России и Запада растет, в регионе неспокойно. Экономическая ситуация меняется в связи с этим. Поэтому Президент задает вектор и тон развития страны на год. Мы ждем ответы на экономические вопросы, на политические, на геополитические вызовы. И Президент каждый год – надо сказать правду – когда что-то говорит, это все исполняется.

В какую сторону будем двигаться? Белорусские политики о том, чего ждать от Послания Президента-22

В Год малой родины логичным выглядит продолжение курса на развитие небольших населенных пунктов. Тем более, что программные заявления на эту тему Александр Лукашенко делал в последнее время неоднократно.

Александр Лукашенко: будем делать все, чтобы деревеньки восстановить

Выступление главы государства будет транслироваться в прямом эфире по телевидению и радио. Ну а к вечеру журналисты подготовят анализ послания Президента.

# Михаил Ковалев # Фотофакт # Дмитрий Шедко # Послание Александра Лукашенко белорусскому народу и Национальному собранию # Валерий Бороденя # Олег Гайдукевич

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