В какую сторону будем двигаться? Белорусские политики о том, чего ждать от Послания Президента

Новости Беларуси. Ежегодное Послание Президента – всякий раз некий срез ситуации в стране. Вот и сейчас в нем будут обозначены глобальные задачи на перспективу с учетом уже принятых решений и поручений Александра Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Здесь будет проходить обращение Александра Лукашенко к народу. Репортаж из Овального зала Это актуальные вопросы из самых разных сфер: сельского хозяйства, ЖКХ, цифровой экономики, образования, науки, спорта, социальной и молодежной политики.

Стали известны темы предстоящего Послания Президента к белорусскому народу и Национальному собранию Евгений Горин о том, что касается каждого. Ежегодное Послание главы государства – общемировая практика. Политический лидер проводит своего рода анализ итогов развития страны и обозначает цели на перспективу. В Беларуси президентское Послание берет начало с 1997 года. Оглашение обычно занимает около двух часов, затем глава государства отвечает на вопросы парламентариев.

Михаил Ковалев, декан экономического факультета БГУ, профессор:

Я убежден, что Президент остановится на тех важнейших проблемах, которые стоят перед экономикой страны. Это повышение темпов роста, решение проблем с внешними долгами, повышение эффективности инвестиционных проектов на государственных предприятиях. И, разумеется, Президент обратится к тем, кому он дал очень большие полномочия декретами № 7, 8 – это малый бизнес, IT-сфера. Основными приоритетами в 2017 году стали занятость, рост зарплат и стабильность цен. Уже 24 апреля Александр Лукашенко обозначит цели развития на ближайшие 12 месяцев. Одна из вероятных тем – возможные изменения в Конституции (тем более, что вопрос уже поднимался на недавней встрече со СМИ).

Александр Лукашенко: «Некоторые функции должны перейти от Президента к другим ветвям власти» В Послании Александр Лукашенко никогда не обходит стороной жизнь простого человека. Такие вопросы как трудоустройство, уровень зарплат, социальная справедливость будут важной частью предстоящих президентских тезисов.

Валерий Бороденя, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Я думаю, что те вопросы, которые беспокоят общество, то, что сегодня у людей на слуху, будет обсуждено в этом зале. Будут поставлены ориентиры, общее видение какое-то. Потому что это всегда достаточно конструктивный разговор, который заканчивается тем, что мы договариваемся о неких наших общих ценностях, в какую сторону будем двигаться.

Дмитрий Шедко, первый заместитель министра связи и информатизации Беларуси:

Послание главы государства всегда очень важный ориентир для нашей работы, потому что это возможность сверить свои планы с наиболее перспективными, наиболее важными задачами, которые стоят перед нашей страной, перед нашим обществом. Мы убеждены, что завтра нам будут даны достаточно четкие акценты в том, на что в первую очередь обращать внимание, куда нам двигаться. Мы, естественно, примем их к исполнению. Ввиду открытости экономики Беларуси, нацеленности на экспорт, актуальным останется и проникновение на новые рынки, создание новых предприятий по продвижению отечественной продукции за рубеж. Усилиями не только государства, но и частного бизнеса. В последнем случае это каждый четвертый рубль в валовом внутреннем продукте Беларуси. Государство дает зеленый коридор и иностранным IT-инвесторам, и самозанятости белорусов. Лукашенко: «Хочешь заниматься бизнесом — иди и работай!»

В международной части Послания, как всегда, не останутся без внимания отношения с Россией, Европой и Китаем. В первом случае есть ряд накопившихся нерешенных вопросов. Судя по числу прошедших в Беларуси за последний год европейских саммитов – концентрация сотрудничества с Евросоюзом будет только возрастать.

Олег Гайдукевич, первый заместитель председателя Либерально-демократической партии Беларуси:

За год очень многое поменялось. Во-первых, противостояние России и Запада растет, в регионе неспокойно. Экономическая ситуация меняется в связи с этим. Поэтому Президент задает вектор и тон развития страны на год. Мы ждем ответы на экономические вопросы, на политические, на геополитические вызовы. И Президент каждый год – надо сказать правду – когда что-то говорит, это все исполняется.