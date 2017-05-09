Александр Лукашенко: будем делать все, чтобы деревеньки восстановить

Новости Беларуси. После официальных торжеств на площади Победы в Минске Президент пообщался с журналистами. О ситуации в мире, безопасности, развитии регионов и о положении дел в белорусском хоккее – об этом и не только высказался Александр Лукашенко, отвечая на вопросы репортеров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Корреспондент:

Вы когда выступали в Национальном собрании, ставили перед правительством и местной вертикалью задачу поднять из руин небольшие городки Витебской области. На что должна обратить власть внимание?

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Деревеньки, которые были раньше центрами колхозов и совхозов, надо приводить в порядок. И если люди будут там жить, модернизируем, отремонтируем инфраструктуру для них. Мы всячески это будем делать по всей стране, не только по Витебской области. Надо сделать все, чтобы нормально жили семьи, у которых есть дети. Надо их подвезти в нормальную школу, значит, мы будем их подвозить. Будем делать все, чтобы эти деревеньки восстановить, особенно подвести дорогу к тем деревням, где живут люди.