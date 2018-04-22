В чём секрет взаимовыгодного сотрудничества? Репортаж СТВ о визите Александра Лукашенко в Молдову

Новости Беларуси. На неделе укреплению и без того крепких связей был посвящен официальный визит Президента Александра Лукашенко в Молдову, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

На переговорах с коллегой Игорем Додоном глава белорусского государства признался: посещая бывшие республики Советского Союза, нигде не испытывает такой ностальгии, как в Молдове. Отсюда и особые отношения между странами. И желание помочь: и словом, и делом. Беларусь и Молдову объединяет многое, но особенно – исключительная важность сохранения независимости. Секрет взаимовыгодного сотрудничества прост: видеть страны такими, какие они есть, а в экономике ставить на кооперацию.

Современная молдаванка Алеся, именно на белорусский манер «А», а не на украинский «О», собирает не виноград, а разменивает на молдавскую мелочь – бани – разнополярные пристрастия своих соотечественников. Сувенирный флаг Молдовы - между символами советского прошлого и европейского настоящего. Но зачастую весь демократический выбор общества сводится к ностальгии по хозяйской руке на этих цветущих землях.

Жители Молдовы:

У вас порядочный Президент, он делает для своей страны порядок.

В первую очередь он рассказал, что черное – это черное. Если это белое, то белое. А у нас – нет. К белорусскому лидеру в Молдове относятся по-особому. Это чувствуется уже у трапа белорусского борта номер один.

Высший пилотаж молдавского официального протокола вместе с хлебом и солью национальный бренд – вино. Нашему Президенту предложили красное сухое. На такой высокой ноте – вся церемония встречи. Мажорную тональность Александр Лукашенко задал своими визитами в Молдову. Именно в честь высокого белорусского гостя построено элитное воинское подразделение – рота почетного караула. В резиденции президента Игоря Додона не меньшая гвардия и журналистского пула. Здесь репортеры всех двадцати молдавских каналов.

В дни официального визита главный ньюсмейкер в насыщенной информационной палитре – Александр Лукашенко. Белорусский лидер в Молдове один из самых популярных зарубежных политиков. Денис Пержу, корреспондент «Сanal 3» Молдова:

Важный человек к нам прилетает, но при этом это не на слуху. Люди об этом не разговаривают. Что касается Лукашенко, людям об этом известно, они об этом общаются.

Создать в Молдове белорусскую атмосферу в причерноморском климате мечтает и нынешний президент Игорь Додон. Об этом руководитель страны откровенно говорит сначала на встрече один на один, что называется за закрытыми дверями. Затем открыто – на расширенном заседании.

Игорь Додон, Президент Молдовы:

Не скрою, что большинство граждан Республики Молдовы хотели бы жить не хуже, чем в Беларуси. По большинству секторов у вас очень динамично развивается страна. Нам очень интересно то, что происходит: перенять опыт разных сегментов – и сельского хозяйства, и промышленности. И в социальной сфере у вас очень много проектов. Александр Лукашенко хорошо знаком не только с потребностями Молдовы, но и её территорией. Белорусский, тогда советский пограничник Лукашенко служил в Унгенах. Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Когда я закрою глаза, вспоминаю сад. А в саду стоят домики чистенькие, красивые и живут красивые трудолюбивые люди. Вот для меня Молдова. Прекрасная страна. Я не зря сказал, что у меня жуткая ностальгия по тем временам.

Если Молдова – это страна-виноградник, то Кишинев город-парк. К высоким экологическим стандартам городского транспорт здесь добрались благодаря троллейбусам из Беларуси. Результат виден даже из окон резиденции правительства.

Павел Филип, премьер-министр Республики Молдовы:

Нужно только посмотреть через окно на улицы города Кишинева и увидеть наш общий продукт – троллейбусы. Сначала мы их покупали в Беларуси, сейчас мы их производим. По законам жанра, интервью нужно брать в салоне, но он настолько переполнен, что даже наш оператор не смог туда попасть. Надо заменить 300 Икарусов, место сборки – городской автопарк.

Пока наши автобусы-МАЗы не развернулись на узких улочках Кишинёва. Так что дан зеленый коридор электробусам «Витовт». У истории Молдовы был подобный успешный топ-менеджер средневековья Штефан Великий. В знак почтения Александр Лукашенко возложил к монументу национального героя венок.

Их Штефан и наш Витовт – именовались господарями. И в современных Молдове и Беларуси есть свои гаспадыры. Игорь Додон, как и Александр Лукашенко, не забывает свою малую родину и любит родную землю, в смысле страну, и трудится – на личном подворье. Даже неофициальные встречи президентов «без галстуков» – обычно проходя на полях саммитов, а тут встреча друзей на настоящем поле. Александр Лукашенко и Игорь Додон засеяли поле кукурузы под Кишинёвом: видеофакт

Пока президенты засевали кукурузное поле и будущий политический урожай, бизнесмены и руководители регионов – экономическое сотрудничество. Плоды бизнес-форума 16 контрактов на 20 миллионов долларов – это десятая часть совместного товарооборота за год. Больше всего рукопожатий и своих подписей под контрактами поставил гендиректор тракторного. Пахари в аграрной Молдове – повсюду даже на дорожных знаках у Дома правительства.

Ухоженных коров в столице можно встретить у самых фешенебельных отелей. Но это лишь рекламный ход. Беларусь готова без всякого пиара построить новый животноводческий комплекс. Такой же у нас под Минском летом 2017 посещал Игорь Додон. Молдова в Ассоциации с ЕС, поэтому на полках, как на подиуме, своими броскими этикетками щеголяют европейские товары. Но молдавский горожанин Игорь смотрит именно на белорусскую сметану.

Игорь, покупатель:

Если белорусский товар продается в Эмиратах, то это тоже говорит о многом.

Как сыр в масле в Молдове чувствуют себя многие продукты. Работает 60 совместных проектов, три сборочных производства. Беларусь выступает для Молдовы протеже в ЕАЭС.

Александр Лукашенко:

Мы вас видим такой, какой есть, давайте попробуем из этого извлечь пользу для Молдовы и для Беларуси. Мы выработали некоторый алгоритм нашего сотрудничества, и я сегодня сказал, что это пример для других. А вот с Павлом Филипом белорусский Президент больше обсуждает экономическое сотрудничество. Молдова с её преференциями Ассоциации ЕС – окно для наших товаров в южную Европу, мы с большими интеграционными возможностями – дверь для молдавского сырья в ЕАЭС. Дверь, которая никогда не захлопывалась перед носом Кишинёва.

Павел Филип:

Мы помним, как Беларусь широко распахнула двери для нашей продукции. Когда другие страны ввели против нас санкции. Хочу отметить, только с Беларусью у нас дважды в год встречаются межправительственные комиссии. Это говорит о глубине нашей экономической интеграции. Новые мосты налажены в сферах образования, здравоохранения и даже судебных экспертиз. А вот в буквальном смысле белорусы могут поучаствовать в строительстве дорог. В Молдове они одни из самых худших. И Павел Филип, и Игорь Додон пусть и политические оппоненты, но их объединяет желание дружить с Александром Лукашенко и Беларусью.

Павел Филип просто приехал в аэропорт проводить Александра Лукашенко. Так подчеркивается особое уважение к персоне. На большие высоты сотрудничества должен поднять и прямой рейс Кишинев-Минск.

Евгений Пустовой, СТВ:

Это центр столицы и политической жизни Молдовы. Архитектурная доминанта города и культурный ориентир для молдаван – Штефан Великий. Здесь называют его еще и святым. Но в современности у жителей Молдовы нет такой согласованной позиции. Страна оказалась на политическом перекрестке. Отвернулись от того, что было и пришли к тому, чего хотелось бы. Из окон парламента смотрят в Евросоюз, а двери резиденции президента, которые подальше от центра, открыты для восточных партнеров. Но жителей Молдовы вместе с политическими постоянными баталиями волнуют еще состояние дорог и работа городского транспорта. В этом направлении Беларусь может и готова помочь вне зависимости от того, какой путь выберет официальный Кишинев. Чтобы от нашего сотрудничества Молдова расцвела как эта надпись у здания парламента.

За официальным турне Александра Лукашенко наблюдали не только в наших странах. Харизма и интеграционная позиция белорусского лидера известна многим парламентариям.