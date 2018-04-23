Здесь будет проходить обращение Александра Лукашенко к народу. Репортаж из Овального зала

Из Дома правительства с нами на связь вышла наша коллега Екатерина Жилянина.

Новости Беларуси. Традиционно местом обращения Президента к народу и парламенту становится Овальный зал. Накануне масштабного политического события туда отправилась съемочная группа программы Новости «24 часа» на СТВ.

Екатерина Жилянина, СТВ:

Овальный зал – самый вместительный в Доме правительства. Создавали его для парламентских сессий, так что расположиться здесь могут порядка 400 человек. И именно в этом зале ежегодно Президент обращается с Посланием к народу и парламентариям.

Это – самое масштабное политическое событие весны, интерес к нему большой. Приглашенных гостей ждут много, готовится и телетрансляция. В общем, в Доме правительства и сейчас еще кипит работа.