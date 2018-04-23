Здесь будет проходить обращение Александра Лукашенко к народу. Репортаж из Овального зала
Новости Беларуси. Традиционно местом обращения Президента к народу и парламенту становится Овальный зал. Накануне масштабного политического события туда отправилась съемочная группа программы Новости «24 часа» на СТВ.
Стали известны темы предстоящего Послания Президента к белорусскому народу и Национальному собранию
Из Дома правительства с нами на связь вышла наша коллега Екатерина Жилянина.
Екатерина Жилянина, СТВ:
Овальный зал – самый вместительный в Доме правительства. Создавали его для парламентских сессий, так что расположиться здесь могут порядка 400 человек. И именно в этом зале ежегодно Президент обращается с Посланием к народу и парламентариям.
Это – самое масштабное политическое событие весны, интерес к нему большой. Приглашенных гостей ждут много, готовится и телетрансляция. В общем, в Доме правительства и сейчас еще кипит работа.
Начинается обращение традиционно с гимна. После него Президент со своего места пройдет за трибуну. Именно к ней будут прикованы взгляды присутствующих, и, конечно же, телекамер. Ведь за тем, какие акценты 24 апреля расставит Александр Лукашенко, будут следить и в стране, и за рубежом. В зале, само собой, разместятся парламентарии – депутаты и сенаторы. Приготовлены места для чиновников, правительства и Нацбанка, руководителей госорганов. В общем, слушать послание будет вся политическая и экономическая элита.
В какую сторону будем двигаться? Белорусские политики о том, чего ждать от Послания Президента
Как правило, Президент не обходит стороной международную повестку дня. Особый интерес эта часть послания всегда вызывает у дипломатов, которые тоже будут находиться завтра в Овальном зале. Отмечу, что после того, как Президент зачитает, собственно, Послание, парламентарии смогут задать Александру Лукашенко свои вопросы. Для этого в зале установлены микрофоны.
Разбирать на цитаты высказывания главы государства предстоит журналистам. Мои коллеги, конечно же, будут работать и в самом Овальном зале, и в кулуарах. Все самое важное и интересное наш телеканал обязательно расскажет завтра. В фойе Дома правительства находится выездная студия, откуда съемочная группа СТВ будет выходить в прямой эфир.