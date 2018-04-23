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Александр Лукашенко обратится с Посланием к белорусскому народу и Национальному собранию во вторник, 24 апреля

23 апреля 2018 10:40
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Новости Беларуси. Александр Лукашенко обратится с Посланием к белорусскому народу и Национальному собранию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Важное политическое событие запланировано на завтра, 24 апреля.

Президент Беларуси делает это раз в год, как и предусмотрено Конституцией. По традиции, в Овальный зал приглашены депутаты и сенаторы. Они смогут задать свои вопросы Президенту. Сюда же приглашены дипломаты, члены правительства, министры, руководители регионов, крупных предприятий и СМИ.

Выступление главы государства будет транслироваться в прямом эфире по телеканалам «Беларусь 1», «Беларусь 24» и Первому национальному каналу радио. Трансляция начнется в 10.30. Телеверсия Послания будет показана в вечернем эфире белорусских телеканалов.

# Александр Лукашенко # Послание Александра Лукашенко белорусскому народу и Национальному собранию

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