Александр Лукашенко обратится с Посланием к белорусскому народу и Национальному собранию во вторник, 24 апреля

Новости Беларуси. Александр Лукашенко обратится с Посланием к белорусскому народу и Национальному собранию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Важное политическое событие запланировано на завтра, 24 апреля.

Президент Беларуси делает это раз в год, как и предусмотрено Конституцией. По традиции, в Овальный зал приглашены депутаты и сенаторы. Они смогут задать свои вопросы Президенту. Сюда же приглашены дипломаты, члены правительства, министры, руководители регионов, крупных предприятий и СМИ.

Выступление главы государства будет транслироваться в прямом эфире по телеканалам «Беларусь 1», «Беларусь 24» и Первому национальному каналу радио. Трансляция начнется в 10.30. Телеверсия Послания будет показана в вечернем эфире белорусских телеканалов.