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Александр Лукашенко поздравил Мигеля Диаса-Канеля с избранием на пост Председателя Госсовета Кубы

20 апреля 2018 16:44
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Новости Кубы. Александр Лукашенко поздравил Мигеля Диаса-Канеля с избранием на пост Председателя Государственного Совета и Совета Министров Республики Куба, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко поздравил Мигеля Диаса-Канеля с избранием на пост Председателя Госсовета Кубы-1

Александр Лукашенко поздравил Мигеля Диаса-Канеля с избранием на пост Председателя Госсовета Кубы-3

Накануне депутаты Национальной ассамблеи практически единогласно утвердили кандидатуру Диаса-Канеля на высокий пост. Позднее он принес присягу и сменил 86-летнего Рауля Кастро, возглавлявшего страну с 2008 года. В соответствии с кубинской конституцией, председатель Госсовета является главой государства и избирается на пятилетний срок.

Александр Лукашенко поздравил Мигеля Диаса-Канеля с избранием на пост Председателя Госсовета Кубы-5

Александр Лукашенко поздравил Мигеля Диаса-Канеля с избранием на пост Председателя Госсовета Кубы-7

# Фотофакт # Международная политика

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