Александр Лукашенко поздравил Мигеля Диаса-Канеля с избранием на пост Председателя Госсовета Кубы

Новости Кубы. Александр Лукашенко поздравил Мигеля Диаса-Канеля с избранием на пост Председателя Государственного Совета и Совета Министров Республики Куба, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Накануне депутаты Национальной ассамблеи практически единогласно утвердили кандидатуру Диаса-Канеля на высокий пост. Позднее он принес присягу и сменил 86-летнего Рауля Кастро, возглавлявшего страну с 2008 года. В соответствии с кубинской конституцией, председатель Госсовета является главой государства и избирается на пятилетний срок.