Лукашенко: «Хочешь заниматься бизнесом — иди и работай!»

Новости Беларуси. Белорусское законодательство в области бизнеса серьезно пересмотрено. Деловая инициатива получила зеленый коридор, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Евгений Горин, СТВ:

В таком широком формате – во Дворец Независимости пришли почти 300 белорусских предпринимателей со всей страны – Президент и деловое сообщество собрались впервые. Но и момент наступил судьбоносный: малый и средний бизнес получает широкие возможности для роста.

Малый и средний бизнес сегодня – это каждый четвертый рубль в валовом внутреннем продукте. И каждое третье рабочее место. Немало, но нужно больше. Государство дает зеленый коридор развитию частной инициативы, самозанятости. Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Хочешь заниматься бизнесом — иди и работай! Больше никаких препятствий этому нет. Достаточно подать одно-единственное уведомление в исполком — все! На следующий день можно приступать к работе. Сведены до минимума и собраны в одном документе все технические требования. Так, количество правил пожарной безопасности сокращено в 11 раз, санитарных требований – в 13, ветеринарных — в 10. Упразднены многие устаревшие административные процедуры. Реплик, что бизнес в Беларуси зажимают, хватало. Хотя в международных рейтингах по этой части наша страна далеко не на последних позициях. По деловой активности Беларусь на 38 месте из 200 государств. Тем не менее, сейчас в отношениях бизнеса и государства начинается новый этап.

Андрей Заяц, директор ООО «Торговый дом «Радуга-свет»:

Чтобы приготовить наш белорусский драник, раньше надо было сразу почистить картошку в одном цеху, затем сделать полуфабрикат в другом, а в третьем уже пожарить. Сейчас это все можно делать в одном цеху. Или, например, испечь булочку – нужно было раньше иметь пять помещений, сейчас достаточно одного. Такие преимущества позволяют открывать кафе на меньших площадях, меньше тратить денег на ремонт помещений, увеличить ассортимент. Все это приведет к тому, что кафе будут открываться на каждом шагу. Вырастет конкуренция. Цены станут ниже. Если позиция государства идти навстречу бизнесу, упрощать его работу. Но Беларусь, в свою очередь, надеется на честную игру, порядочность, прозрачность, ответственность перед работниками и обществом со стороны деловых кругов. Александр Лукашенко:

Словом, сделано если не все, то очень многое для того, чтобы человек мог спокойно работать и никому не мешал. Только работать нужно, еще раз подчеркиваю, добросовестно, следить, чтобы на предприятии все было в порядке, платить налоги – и вопросов никаких не будет. Однако, если завтра, не дай Бог, всплывет, что кто-то решил жульничать, особенно после этого нашего с вами договора, любыми правдами и неправдами нажиться за счет здоровья людей, безопасности государства, гарантирую вам: таких людей «встряхнут», притом мало не покажется. Давайте жить дружно. Александр Лукашенко за то, чтобы бизнес сосредотачивался не только в крупных городах, но и на селе. Для регионов государство открывает широкие возможности, чтобы пестовать частную инициативу, льготы и прочее.

Александр Лукашенко:

Мы обязаны серьезнее подумать о сельчанах, и о качестве их жизни. Тем, кто живет в агрогородках, гарантированы твердые социальные стандарты. Но это лишь минимум. Современные люди нуждаются и в качественном ремонте домов, в починке бытовой техники, в стрижке, в пошиве одежды и во многим другом. И даже Wi-Fi! Малый бизнес способен это сделать. Но должны быть соответствующие условия и доступные цены на услуги в сельской местности. Зеленая улица не только ремесленникам или мелким ипэшникам, но и развитию агроэкотуризма. Хотя здесь уже серьезные успехи. Если 10 лет назад в Беларуси было всего 34 агроусадьбы, сейчас их число выросло в 60 раз.

Валерия Клицунова, председатель правления Белорусского общественного объединения «Отдых в деревне»:

Я считаю, что это уникальный проект для нашей страны, потому что он сделан за счет инвестиций граждан. И главное, что здесь было – это правило игры. Да, наши люди не платят налоги, но они делают гораздо большее – это новые рабочие места, самозанятость, приток денег в регионы. Я хочу подчеркнуть особенно их роль. Если приносят деньги туристы, здесь могут зарабатывать все. Александр Лукашенко прокомментировал и упреки о том, что на сегодняшнюю встречи попали не все. Александр Лукашенко:

Я, как обычно, утром просматривая электронные СМИ, увидел с обидой на то, что якобы не позвали и не пригласили. Я только что сказал, что в таком широком форте мы собираемся, у нас не совсем широкий формат. 250 человек – это далеко не тот уровень представительства, который должен быть, потому что нас тысячи, тысячи, сотни предпринимателей. Ну а что касается жалоб этих господ, я не буду делать им рекламу, должен сказать: у нас сегодня не политическое совещание и политических компаний пока нет. Правда, в местные советы. Так это надо туда идти и не обижаясь вести диалог. А сегодня я пригласил сюда людей, которые занимаются делом и участвуют в политике тогда, когда идут политические компании. Поэтому обижаться не надо, что не всех позвали. Всех позвать не могли. А те, кто обижается, встретимся на парламентских, президентских выборах. Потому что в них больше политики, нежели бизнеса.

Кстати, полномочия Совета по предпринимательству при Президенте значительно расширены. Александр Лукашенко:

Все должно быть честно и порядочно. Я уже сказал, что ваши деньги, ну, может мы где-то можем допустить ошибку. Я потому, что подписываю бюджет, а вы туда платите. Может быть, где-то мы чуть-чуть ошиблись. Но я вам гарантирую, что ни копейки я себе не то что в карман не положил, но я не позволю разворовывать бюджет. В последнее время и вот вчера разбирательства были, больше сталкиваюсь с тем, что не бизнесмены, частники просят поддержки из бюджета финансовой там и так далее, а наши, как их называют «красные директора», но это мы с ними быстро разберемся. Притом до конца 2017 с некоторыми. Они вместо того, чтоб на рынке искать ниши и реализовывать продукцию, они ногой дверь в кабинет открывают к любому вице-премьеру, премьеру, а те мне предложения шлют: давайте 100 миллионов долларов дадим, этому – 50, этому – в оборотку, этому – чтоб погасить кредиты, которые он брал на модернизацию производства и пошло-поехало. Этого быть не должно. Бюджетные деньги вы знаете, куда используются. У нас не такие богатые учителя и врачи, если на то пошло. В ходе совещания Президент неоднократно обращался и к теме частного сектора, и к теме государственного сектора.