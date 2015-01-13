В Беларуси хотят заставить неработающих платить налог в размере 20 базовых величин (сегодня — это 3 600 000 рублей)

Новости Беларуси. Социального иждивенчества быть не должно. Об этом Президент заявил 13 января на совещании, где обсуждался проект Декрета, направленный на стимулирование занятости граждан. Прежде чем подписать этот документ, Глава государства пригласил разработчиков проекта, чтобы еще раз обсудить все позиции.

В октябре 2014 года Александр Лукашенко поручал Правительству совместно с Администрацией Президента разработать конкретные меры по вовлечению в трудовую деятельность неработающих граждан и прекращению раздачи государственных благ так называемым бездельникам. В этом направлении уже принят ряд решений.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Из ранее представленных правительством предложений мною поддержаны следующие: во-первых, увеличен минимальный трудовой стаж для назначения трудовых пенсий с 10 до 15 лет. И мы договорились о том, что это — первый шаг. Возможно, и не 15, а 20 лет. Отработай — потом обращайся за пенсией. Но пока — 15 лет.

Во-вторых, на 5 лет повышен возраст для обращения за минимальной социальной пенсией при отсутствии требуемого стажа работы. Посмотрим в будущем, может, и здесь дополнительно сделаем определенные шаги. Это позволит отодвинуть назначение пенсии тем, кто по жизни никакого вклада в экономику не внес. Пусть эта социальная пенсия и небольшая, но если посмотреть в целом, то это миллиарды рублей, а по году, может, и триллионы.

В-третьих, усилено влияние продолжительности трудового стажа на размер назначаемой пенсии. Больше работал — больше и пенсия. Это правильно. Но все эти меры, если и способны оказать положительное влияние на количество трудовых ресурсов, то только в отдаленной перспективе. А нам необходимо решать проблему эффективной трудовой занятости, не откладывая в долгий ящик, то есть нам надо, заставив тех, кто не платит налоги, приносить пользу государству уже сегодня. Поможем тем, кто не может жить за свой счет, не может платить налоги: инвалиды. Социального иждивенчества быть не должно.

Около полумиллиона трудоспособных белорусов — а это каждый десятый житель страны — официально нигде не работают, не платят налоги.

Но при этом пользуются социальными благами, предоставляемыми государством: бесплатной медициной и образованием.

Одно из предложений — составить базу данных незанятых лиц и обязать их уплачивать налог в размере 20 базовых величин в год.

Сегодня — это 3 600 000 рублей. Глава государства поручил в течение месяца доработать проект Декрета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Валерий Мицкевич, заместитель Главы Администрации Президента Республики Беларусь:

Президент поручил, чтобы документ был исчерпывающий, полноценный для применения, без всяких оценочных норм, предельно конкретный. Проектом данного документа предлагается достаточно простой, как мы считаем, эффективный механизм. Все люди в соответствии с Конституцией обязаны участвовать в финансировании государственных расходов. Если лицо не работает, занимается нелегальным бизнесом, получает заработную плату в «конвертах», соответственно информации об уплате такими лицами налогов не будет нигде. Тогда возникает к ним законное требование об уплате соответствующего сбора.