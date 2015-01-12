Европа будет сообща бороться с радикализмом. Во Франции в ходе совещания министров внутренних дел Европы и представителя США была достигнута договоренность об усилении взаимодействия правоохранительных органов с целью предотвращения джихадистских атак. Речь идёт об ужесточении контроля в аэропортах.

Возможно, будет создана общеевропейская база данных авиапассажиров. Усилят контроль за интернет-ресурсами.

Эксперты отмечают, что в последнее время случаи использования сети экстремистами для вербовки молодых людей, участились.

11 января вечером четыре миллиона человек вышли на Марш единства во Франции, чтобы сказать нет терроризму. В мероприятии приняли участие как простые граждане, так и руководители более 40 стран. Среди них лидеры Германии, Италии, Испании и Великобритании. Беларусь представил посол нашей страны во Франции Павел Латушко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.