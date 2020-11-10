Польша ратифицировала договор с США об усилении военного сотрудничества

Новости Польши. Польша ратифицировала межправительственное соглашение с США об усилении военного сотрудничества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Церемония подписания документа прошла в Президентском дворце.

Министры обороны двух стран 15 августа подписали соглашение, согласно которому в Польшу дополнительно будет переброшена минимум тысяча военнослужащих США.