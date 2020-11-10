Прямой эфир

Польша ратифицировала договор с США об усилении военного сотрудничества

10 ноября 2020 07:37
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Польши. Польша ратифицировала межправительственное соглашение с США об усилении военного сотрудничества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Церемония подписания документа прошла в Президентском дворце.

Польша ратифицировала договор с США об усилении военного сотрудничества-1

Министры обороны двух стран 15 августа подписали соглашение, согласно которому в Польшу дополнительно будет переброшена минимум тысяча военнослужащих США.

Польша ратифицировала договор с США об усилении военного сотрудничества-4

Договор предусматривает не только увеличение военного контингента в Польше, но и закрепляет постоянный статус американского военного присутствия в стране.

# Международная политика # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Грузии запретили выходить ночью на улицу, в Малайзии закрывают все школы. Как мир борется со второй волной коронавируса?
09 ноября 2020 19:07

В Грузии запретили выходить ночью на улицу, в Малайзии закрывают все школы. Как мир борется со второй волной коронавируса?

В России задержан солдат-срочник, который подозревается в убийстве трёх военнослужащих
09 ноября 2020 18:22

В России задержан солдат-срочник, который подозревается в убийстве трёх военнослужащих

В США Байден начал подготовку к передаче власти своей администрации
09 ноября 2020 18:09

В США Байден начал подготовку к передаче власти своей администрации