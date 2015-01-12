Александр Лукашенко: Беларуси в этот непростой для Восточной Европы период важен объективный экспертный взгляд со стороны

Новости Беларуси. Беларуси важен объективный экспертный взгляд со стороны в непростой для Восточной Европы период. Об этом заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко 12 января на встрече с профессором Рэдфордского университета из США, автором нескольких книг о Беларуси Григорием Иоффе.

С Александром Лукашенко профессор из Америки до этого встречался несколько раз. 12 января Глава государства во время встречи отметил, что для оценки нынешней ситуации в Восточной Европе важен взгляд объективного и неравнодушного эксперта со стороны, которым как раз и является Григорий Иоффе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Вы даете объективную информацию, с моей точки зрения. Пускай с налетом некой субъективности, поскольку человек мыслящий, он имеет право на анализ. В конце концов, все-таки для нас тоже важно, как воспринимает человек, объективно расположенный к Беларуси, любящий наш народ, но находящийся на каком-то географическом расстоянии от Беларуси. Поэтому с этой точки зрения мы очень внимательно следим за вашей жизнедеятельностью, вашей творческой деятельностью. Еще раз благодарю вас за все то, что вы делаете для нашей Беларуси. Для нас это очень ценно, особенно в этот период, острый период непростых взаимоотношений. Не только наших отношений с Западом, но и взаимоотношений государств, которые расположены в Восточной Европе. В связи с этим клубком проблем, которые последнее время обострились в Восточной Европе, в частности, в Украине, у нас, в России. Много непонятного, поэтому вот ваши рассуждения, ваши оценки ситуации в Беларуси, они очень важны, наверное, и для международной общественности, и для понимания тех процессов, которые сегодня происходят.

Григорий Иоффе, профессор Рэдфордского университета (США):

На протяжении много времени пишу эссе о Беларуси, которое пока печатают.

Необходимо больше рассказывать о Беларуси за океаном. Такое мнение высказал профессор Рэдфордского университета, общаясь с журналистами.

Автор книг о Беларуси и публицист отметил, что те, кто побывал в Минске, меняют свое прежнее представление о наша страна в лучшую сторону, а также отмечают высокий уровень белорусских программистов и развитие высоких технологий.

Григорий Иоффе, профессор Рэдфордского университета (США):

Уровень узнаваемости Беларуси на Западе, особенно в Америке, к сожалению, оставляет желать лучшего. Движение в лучшую сторону, безусловно, связано с этой миротворческой миссией Беларуси. Люди начинают понимать, что материальный уровень жизни, уверенность в завтрашнем дне здесь может быть на порядок выше, чем в провинциальной России. Это все влияет. Это государство ни для кого не представляет проблемы. Потом оказывается, что есть какая-то статистика Евросоюза, которая говорит о том, что белорусы получают шенгенские визы на тысячу жителей больше, чем любая другая страна мира (из тех стран, которые нуждаются в визах, чтобы поехать в Евросоюз). А это говорит об открытости. Единственна проблема, которая остается — нужно, чтобы больше людей об этом знало.