Единственная в Беларуси женщина-вице-премьер рассказала, как видит свою работу, что читает на ночь и с кем бы сыграла в волейбол

Новости Беларуси. А сейчас первая и единственная женщина - вице-премьер в Беларуси. Какие слабости может себе позволить сильная женщина в Правительстве, чем женский стиль руководства отличается от мужского, почему она категорически против дилеммы «карьера или семья» и с кем бы с удовольствием сыграла в волейбол? Об этом и не только программе «Неделя» рассказала Наталья Кочанова – менее двух недель назад она заняла до сих пор мужское кресло заместителя премьер-министра.

Здравствуйте, Наталья Ивановна! Я вас приветствую! Вы уже привыкли здороваться с мужчинами за руку?



Наталья Кочанова, заместитель премьер-министра Республики Беларусь:

Да, привыкла.



Или это у вас и в прежней должности было?



Наталья Кочанова:

И в прежней должности точно так.

Я вам дарю этот букет и поздравляю с первыми днями на новой должности. Вот правда, что сказала героиня легендарного оскароносного фильма «Москва слезам не верит», что главное для женщины-руководителя научиться сначала тремя людьми руководить, а потом уже значения не имеет. Так имеет или не имеет значение?



Наталья Кочанова:

Вы знаете, я думаю, она права. Важно, чтобы ты чувствовал себя как руководитель. А какое количество людей, наверное, это уже не важно.



До вашего прихода вот в этот кабинет, этот кабинет был сугубо мужской. Теперь этот кабинет женский. Вот здесь что-то изменится, кроме этой вывески?



Наталья Кочанова:

Вы знаете, конечно, изменится. Я не буду менять что-то кардинально. Но ведь женщина и мужчина ведь чем-то отличаются, правда? Поэтому, может быть, появится зеркало другое, не маленькое, а чуть побольше.



Вот эта табличка: «По мобильному телефону в кабинете вице-премьера не разговаривать» – это ваше требование?



Наталья Кочанова:

Это требование, которое здесь было. Я его оставляю. Но, во всяком случае, случаи могут быть разные и жизненные ситуации могут быть разные, поэтому тут можно все пересмотреть. Хотя, я думаю, когда человек идет на прием к заместителю премьер-министра, он идет с какими-то вопросами, когда все остальное можно отложить на потом. Да? Я думаю так!



Рассказывайте, что же все-таки вы будете менять.



Наталья Кочанова:

Вы знаете, здесь принципиально, наверное, ничего, потому что меня устраивает то, что здесь есть. Шкафы, видите, они пока пустующие, но в любом случае в ближайшее время они будут заполнены, конечно, папками, книгами. Я только вот говорила о той комнате, где мне придется привести себя в порядок, может быть в какой-то момент. Потому что это очень важно. Мужчине несколько в этих вопросах проще, согласитесь!

Наталья Ивановна, я абсолютно убежден, уверен, что вы станете украшением белорусского правительства.

Наталья Кочанова:

Будем надеяться.



А вот расскажите нам, пожалуйста, и покажите, может быть, для человека всегда интересно, что находится по ту сторону телеэкрана, по ту сторону сцены. А вот что находится по ту сторону стола вице-премьера, а уж тем более женщины вице-премьера. Можно посмотреть? Можно заглянуть? Можно открыть эту тайну?

Наталья Кочанова:

Можно. В первую очередь, конечно, я за столь непродолжительное время постаралась встретиться с министрами по направлениям, которые я буду курировать.

Вашими министрами?

Наталья Кочанова:

Абсолютно. У меня вот как раз таки здесь есть женщины.



Но мужчин больше?

Наталья Кочанова:

Мужчин больше. И вот здесь у меня уже те материалы, по каждому министерству, с нормативной документацией, с ситуацией, которая складывалась в течение этого года по министерствам – вот вы видите: демографическая безопасность, по системе образования у меня материалы.

А вы физик или лирик? Вам ближе цифры или?

Наталья Кочанова:

Лирик.

Лирик? Но с физическим образованием!

Наталья Кочанова:

Абсолютно. На самом деле я, может быть, лирик стала по жизни. Мне всегда казалось, когда я пришла работать в город, казалось, что вопросы строительства, жилищно-коммунального хозяйства самые важные. Когда я стала уже работать руководителем города, я поняла, что вопросы социальной сферы, идеологии, это вопросы наиболее важные на мой взгляд.

Наталья Ивановна, согласитесь, что для человека гораздо важнее пощупать эту батарею и ощутить тепло. И вы как специалист, может, я ошибаюсь, по водоотведению, да?



Наталья Кочанова:

Да-да. Вы правильно говорите, да.



Вы первым делом, зайдя в этот кабинет, пощупали, теплая ли батарея?



Наталья Кочанова:

Вы знаете, это да. Я же понимаю, что это индикатор работы власти, когда люди не замечают этих вопросов: какая батарея, какой температуры вода, когда это все есть и выработано – это важно. Вот тогда работают службы так, что на это не обращают внимания.



Когда это само собой разумеющееся.



Наталья Кочанова:

Тогда это само собой разумеющееся. Но ведь бывают моменты, когда по каким-то объективным причинам, невозможно решить тот или иной вопрос, он требует разрешения, все можно людям объяснить, рассказать, показать.



Вот у вас целый отдельный стол отведен сугубо под телефоны. Какой вопрос вы можете решить за три секунды, а какой посложнее?

Наталья Кочанова:

Здесь есть связь прямая с министрами по курируемым отраслям. С начальниками отделов управлений. Есть городской телефон. Вот целый список телефонов, по которым я могу связаться с тем, кто мне нужен. А на мобильный?

Мобильный телефон. Один личный, тот телефон, по которому мне звонят родные и близкие, друзья. А второй телефон рабочий, по которому приходится решать рабочие вопросы. Я как бы разделяю это.

Но скажите, честно признайтесь, вы мобильный телефон, в какие часы отключаете? И бывает ли такое вообще?



Наталья Кочанова:

Нет. Только разве тогда, когда проходит какое-то совещание, на беззвучный режим, чтобы это не мешало. А так мобильные телефоны постоянно со мной.

Даже ночью?



Наталья Кочанова:

Даже ночью.

А что должно произойти, чтобы кто-то, и кто может это сделать, позвонил вице-премьеру ночью?

Наталья Кочанова:

Вы знаете, но мне еще пока трудно сказать. Ночью мне в этой должности пока никто не звонил. На самом деле тогда, когда я работала в предыдущей должности, звонили и тогда, когда происходила какая-то чрезвычайная ситуация и надо проинформировать.



А вот этот ангел?



Наталья Кочанова:

Это мне подарили на один из праздников. На Рождество.



Не только ангел, но и крест Евфросинии Полоцкой. Это вы из Полоцка привезли?

Наталья Кочанова:

Да, я привезла из Полоцка. Вы знаете, что это Святая Полоцкая земля и Преподобная Евфросиния Полоцкая, заступница, защитница, не только земли Полоцкой, но и всей нашей Беларуси. Я посчитала, что это очень важно. И созвучно с теми вопросами, которыми мне и здесь придется заниматься.



Вам, наверняка, неоднократно говорили то, что вы сильная женщина? Вам хотелось бы быть слабой иногда?



Наталья Кочанова:

Вы знаете, что касается сильной женщины, стиля руководства женского, как-то эти термины для меня не очень важные.



Вы не разделяете: женский стиль – мужской стиль?

Наталья Кочанова:

Вы знаете, конечно, отличия есть, несомненно. А вообще я разделяю людей по трудоспособности. По отношению к делу. Для меня очень важно, когда человек работает с высокой долей ответственности за порученное ему дело. Вот это для меня очень важно.

Вы ощущаете себя сильной женщиной? Вот Маргарет Тэтчер называли железной леди. Может и вас со временем назовут железной леди?

Наталья Кочанова:

Вы знаете, нет. Я не сказала бы, что я сильная женщина, но стержень есть, конечно, как у каждого человека.



Мужику вы можете дать нагоняй? Ваша знаменитая фраза – я читал ваши интервью – «Хороший ты мужик, но не орел»!



Наталья Кочанова:

Это у меня расхожая фраза такая, которая мне очень нравится. И бывали такие моменты, когда я вижу: ну никак, не сдвинешь его, я говорю: «хороший мужик, но не орел».

Помимо того, что вы руководитель, вы еще очень любите спорт. В вашей студенческой молодости, вы, даже по-моему, в Новополоцке хотели собрать среди чиновников волейбольную команду, но уже не судьба?



Наталья Кочанова:

Так было, так было.



Или собрали?



Наталья Кочанова:

Мы по началу пробовали и начинали. Вместе занимались, тренировались. Но потом, в силу нехватки времени, лично у меня так сложилось. А вообще спорт я люблю. Я вообще спорту обязана многим. Это так. Я с мужем познакомилась на соревнованиях.

Хорошо. А вот здесь, в правительстве, вы намерены собрать волейбольную команду из ваших министров, членов правительства?

Наталья Кочанова:

Сказать честно, я про это не думала. Вы вот сейчас сказали.

С моей подачи, если позволите!

Наталья Кочанова:

Надо подумать.



А кого бы вы взяли в эту команду? Кого вы считаете человеком спортивным с нашем правительстве?

Наталья Кочанова:

Вы знаете, мне трудно еще судить. Хотя, я думаю, что самый главный пример для нас – это наш президент. Правительство мне сложно сказать, я не видела. Но Александр Григорьевич, я постоянно поражаюсь и удивляюсь. И на хоккее, когда я присутствовала на матчах, сейчас вот на Рождественском турнире.

Вы и за хоккей болеете?



Наталья Кочанова:

Обязательно! И он меня постоянно поражает. Своей физической формой. Потому что человек должен быть здоровым: и духовно, и телесно. Это несомненно так.



Вот я почему это все у вас спрашиваю. Очень хочется понять: с вашим приходом с эту должность – все-таки вы первая женщина вице-премьер, которая курирует социальную сферу. Чего ждать в нашей социальной сфере? Чего ждать пенсионерам, студентам, которые привыкли уповать на государство? Вот скажите, это правильно или не правильно?

Наталья Кочанова:

Наше государство социально-ориентировано. Конечно, эти блага, которые есть сегодня в нашей стране, они должны быть. Но я ни в коей мере не допускаю иждивенчества, потому что так быть не должно. Люди должны понимать, что если мы хотим пользоваться благами, которые дает сегодня государство, то мы должны вместе работать на это.



Ввести небольшую, но все-таки плату за посещение поликлиник, детских садов. Вы поддерживаете это предложение?



Наталья Кочанова:

Что касается поликлиник, я не совсем поддерживаю это предложение. Потому что это не бесспорный вопрос.

Очень много «за», очень много «против».

Наталья Кочанова:

Да. На данном этапе. Что касается детского сада, то я хочу сказать, что те предложения, которые уже были, когда работала эта комиссия. О том, что есть ряд родителей, которые в детский сад, не просто по объективным причинам, когда ребенок не приходит по объективным причинам – понятно, это болезнь, конечно, нет вопросов. Но когда пропускают просто так.

День сходили, пять не сходили.

Наталья Кочанова:

Держат место в детском саду, на мой взгляд, этого делать нельзя, потому что есть люди, которые нуждаются в этих местах в детских садах. И поэтому вот этот вопрос абсолютно правильный.

И его нужно решать финансовым рычагом?



Наталья Кочанова:

Может быть, может быть, финансовым рычагом. А может быть, надо подумать о том, что нужно ли вообще этой семье место в детском саду?



Кстати, во всяком случае, как пишут в Интернете, вы известный борец против абортов.



Наталья Кочанова:

Это правда.

И впервые именно в Новополоцке, в вашем городе, которым вы руководили, прошла акция. Скажите, ваш коллега Девятовский, он обещал (цитата!) «бросить молот в окно клиники, где делают аборты». В знак протеста! А вы готовы бросить в окно клиники что-нибудь?

Наталья Кочанова:

Я так вам скажу: мы начали эту работу, действительно, и пошли в учебные заведения, к старшеклассникам. Вы знаете, это нашло такой отклик у молодых людей, и в первую очередь, у ребят. Не у девушек, а у ребят. То есть они очень эмоционально все это воспринимали. Я считаю, что это правильные подходы. В жизни человек должен себя и планировать. Поэтому эту работу начали активно. Подключилось министерство здравоохранения, мы им признательны и благодарны.



Вы теперь можете и административно поднажать! Или это не так сфера, где нужен административный рычаг?

Наталья Кочанова:

Я не думаю, что нужен какой-то административный рычаг, я думаю, что здесь больше должна быть работа с людьми. Такая работа, которая доходит до ума, до сердца каждого человека.



А вот здесь, мне кажется, вам и карты в руки. Потому что женщине, и теперь женщине в такой должности, быстрее поверят.



Наталья Кочанова:

Конечно. Я вот рассчитываю, что эту работу мы продолжим. Несомненно, с привлечением и общественных организаций.

А вот давайте попытаемся развеять миф с вашей помощью. Многие молодые женщины стоят перед выбором: рожать детей, стать мамой и создать хорошую семью или строить карьеру. Ваш пример, по-моему, объединил и то и другое. Это исключение? Или это возможно действительно?

Наталья Кочанова:

Конечно, возможно! Мне кажется, что это не просто не мешает одно другому, а это, наоборот, придает какие-то силы для работы.

Вы вырастили две замечательные дочери и стали вице-премьером при этом.



Наталья Кочанова:

И двух внуков!

И двух внуков! Одно другому не мешает?

Наталья Кочанова:

Я считаю, нет. Вы знаете, я для себя никогда не ставила целью карьеру. Я меня никогда не стояла такая цель – достичь каких-то высот в карьере.

Но вы-то руководителем стали еще в детстве: вожатой в «Пионерской звездочке», да? Или как это называлось?

Наталья Кочанова:

Это правда. Я хотела быть не просто педагогом. Я хотела быть воспитателем в детском саду. Но, возвращаясь, к вашему вопросу, карьера и семья, я думаю, что нормальный человек может вполне все это совмещать. И одно другому не мешает. А наоборот, как я уже казала, только поддерживает и помогает.



И любая белорусская женщина, которая вырастит детей, тоже может стать в перспективе вице-премьером. Вы допускаете?

Наталья Кочанова:

Я нисколько в этом не сомневаюсь. Абсолютно. Судя по моему примеру – это так.

Ну вот часы, которые достались вам от вашего предшественника нам намечают на то, что нам пора закругляться. Я вам задам оригинальный мужской вопрос. Наталья Ивановна, что вы делаете сегодня вечером? Мне невероятно интересно, что же делает вице-премьер в пятницу вечером.



Наталья Кочанова:

Пятница вечер – это не последний день работы. И, как правило, суббота – это тоже рабочий день несомненно. Поэтому распорядок у меня такой: тогда, когда я прихожу с работы, я включаю телевизор, смотрю новостную программу. И обязательно вечером перед сном я читаю. Читаю причем литературу разную. Да, у меня есть художественная литература. И еще есть книги, которые связаны с духовностью. Поэтому это для меня святое. Вот такой у меня вечер. Времени не очень много, поэтому дел успеть за такой небольшой промежуток времени, вечером дома просто не представляется возможным. Поэтому вот только так.



И при этом у вас на тумбочке включенный мобильный телефон.

Наталья Кочанова:

Абсолютно.



Наталья Ивановна, я желаю вам достойно пройти этот невероятно сложный путь и остаться при этом прекрасной, но сильной женщиной.



Наталья Кочанова:

Спасибо большое. Я вам признательна.