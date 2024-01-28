Алесин: события в Давосе по времени совпадают с активизацией НАТО у границы Беларуси

Александр Алесин, военный эксперт:

Если мы внимательно посмотрим на события в области политики, экономики, военной области, смотрите, практически поражение глобалистов на форуме в Давосе по времени совпадает с активизацией блока НАТО у наших границ. Уже начались эти учения, комплекс учений под общим названием «Стойкий защитник». Это и чисто польские учения, и учения США с Польшей. Мы видим, что они стараются компенсировать тот ущерб, который они понесли имиджевый в Давосе именно усилением своей активности на наших границах. Такого учения не было со времен холодной войны.

Кроме того, ведь не только они стараются пробить наши рубежи извне. Президент сказал, что они готовят внутреннюю оппозицию вооруженную, незаконную, которая должна быть заброшена на территорию Беларуси и должна будет осуществить внутренний мятеж, который поддержан извне. Поэтому не только учения вовне, но и изнутри гибридная агрессия. Причем, как сказал польский бывший командующий сухопутными войсками Вальдемар Скшипчак, Польша должны быть готова. Если в Беларуси начнется гражданская война, схватка за власть, они должны быть готовы извне поддержать эту агрессию.

Поэтому я думаю, что мы накануне очень серьезных событий, и хорошо, что наши компетентные органы (военные и силовики) понимают эту опасность и следят внимательно за развитием ситуации. Но я думаю, это еще не все чудеса, которые нам предъявит Запад. Я считаю, что будет действительно, как Президент сказал, очень шумно в этом году.