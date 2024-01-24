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Иван Кубраков встретился с президентом Зимбабве

24 января 2024 17:02
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Наша страна придерживается принципа открытости и нацелена на плодотворное взаимодействие со всеми государствами. Так, меморандум о сотрудничестве, направленный на наращивание антикриминального потенциала Беларуси и Зимбабве, подписали министры внутренних дел двух стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Иван Кубраков встретился с президентом Зимбабве-1

Иван Кубраков находится в Зимбабве с рабочим визитом. В ходе встречи главы ведомств обсудили основные направления подготовки специалистов, в том числе обучение сотрудников спецподразделений. Наши правоохранители готовы делиться с африканскими коллегами навыками и опытом. Кроме того, министр внутренних дел Беларуси встретился с президентом африканской республики. Иван Кубраков передал Эммерсону Мнангагве теплые пожелания от Александра Лукашенко и подчеркнул, что именно благодаря личному участию глав государств удалось придать мощный импульс развитию двусторонних отношений.

# Международное сотрудничество # Иван Кубраков # Эммерсон Мнангагва # Александр Лукашенко

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