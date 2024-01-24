Иван Кубраков встретился с президентом Зимбабве

Наша страна придерживается принципа открытости и нацелена на плодотворное взаимодействие со всеми государствами. Так, меморандум о сотрудничестве, направленный на наращивание антикриминального потенциала Беларуси и Зимбабве, подписали министры внутренних дел двух стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Иван Кубраков находится в Зимбабве с рабочим визитом. В ходе встречи главы ведомств обсудили основные направления подготовки специалистов, в том числе обучение сотрудников спецподразделений. Наши правоохранители готовы делиться с африканскими коллегами навыками и опытом. Кроме того, министр внутренних дел Беларуси встретился с президентом африканской республики. Иван Кубраков передал Эммерсону Мнангагве теплые пожелания от Александра Лукашенко и подчеркнул, что именно благодаря личному участию глав государств удалось придать мощный импульс развитию двусторонних отношений.