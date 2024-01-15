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Российский политолог назвал три способа противодействия цветным революциям

15 января 2024 12:43
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О технологии проведения цветных революций, о методах противодействия данным процессам. К чему приводят на первый взгляд безобидные лозунги и идеи? Эти и другие темы обсудили эксперты в рамках проекта «САСС уполномочен заявить».

Российский политолог назвал три способа противодействия цветным революциям-1

Павел Фельдман, кандидат политических наук, доцент Академии труда и социальных отношений (Россия):
Есть несколько распространенных рецептов противодействия цветным революциям. Первое – отсекать каналы западного финансирования у НКО, которые раскачивают ситуацию в обществе. Второе – резать их средства массовой информации, каналы коммуникации. Третье – власть не должна оставаться голой в ситуации нестабильности. У любого демократически избранного лидера есть группа поддержки, общественные организации, патриотические движения, армия, профсоюзы. Очень часто бывает так, что лидер не решается бросить клич. Для этого глава государства должен держать эти организации.

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# Международная политика # общество # Павел Фельдман # Надежда Сасс

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