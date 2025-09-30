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На 78-м году жизни умер композитор Юрий Чернавский

30 сентября 2025 08:04
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На 78-м году жизни умер композитор Юрий Чернавский-0

Композитор Юрий Чернавский, создатель песен к фильму «Выше радуги», ушел из жизни в возрасте 77 лет. Об этом пишет РИА Новости.

Семья композитора сообщила о его смерти 29 сентября, выразив глубокую скорбь и отметив, что его музыка по-прежнему продолжает звучать в сердцах людей. Причина кончины не уточняется, информация о прощании будет сообщена позже.

Чернавский работал в самых разных музыкальных жанрах, сотрудничая с такими известными исполнителями, как Алла Пугачева и Валерий Леонтьев, и создал множество популярных песен, в том числе «Маргариту» и «Зурбаган». Последние несколько лет он жил в США.

Фото: pixabay

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