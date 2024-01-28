Давление Запада – новый формат или поражение? Как глобалисты порождают региональные конфликты и финансовые сложности? Об этом рассуждали эксперты ток-шоу «САСС уполномочен заявить».
Давление Запада – новый формат или поражение? Как глобалисты порождают региональные конфликты и финансовые сложности? Об этом рассуждали эксперты ток-шоу «САСС уполномочен заявить».
Александр Лазарев, украинский политолог, участник движения «Другая Украина»:
Этот теракт, который осуществил киевский режим, по-другому это не назвать, – они убили 65 человек, собственных военных, которые должны были сегодня оказаться дома, у своих семей. И чтобы они сейчас ни заявляли – СБУ дело начало расследовать о нарушении правил войны и прочее, против кого дело? Против Залужного или Зеленского это дело надо заводить. А по-хорошему, против и того, и другого, потому что они приказы отдают. Один главком, который контролирует Вооруженные силы, другой – верховный главнокомандующий. То есть по факту это террористический акт.
А что касается средств массовой информации украинских, я уже, честно, перестал удивляться. Танцы на костях, которые они постоянно устраивают, когда кого-то убьют, – они радуются. Когда какой-то теракт произойдет, мирные жители погибнут – они радуются. Когда по елке в Белгороде ракета ударит – они рукоплещут и радуются. Как этих людей можно назвать? Сатанисты какие-то! Нельзя радоваться человеческой смерти. И здесь они поначалу начали радоваться. Они сказали: какой шикарный сегодня день! Сбили российский самолет и там погибли российские военные. А потом, когда информация начала доходить, что все-таки там был не только российский военный экипаж, а в основном (65 человек) ВСУ, то массово эти негодяи начали удалять посты в интернете и соцсетях. Но рукописи не горят – все это остается, и все это мы помним. Каждый подобный негодяй должен будет предстать перед судом.
Николай Межевич, исполнительный директор Ассоциации внешнеполитических исследований им. А.А. Громыко, профессор (Россия):
Я рискну предположить, что, побывав в России, пусть даже в плену, эти 65 человек несколько изменили свою позицию по текущему конфликту. Не то чтобы они Россию полюбили – нет, но изменили свою позицию.
Что же касается наших американских врагов (будем называть вещи своими именами), то у них двойной праздник – убиты и украинцы, и русские. Какая им разница? Посмотрите на список фамилий, который Маргарита Симоньян опубликовала. Там же русских фамилий половина! То есть у них праздник, потому что мы истребляем самих себя. И в этом смысле, конечно, родственники вот эти погибших людей (и украинцев, и русских) – это потенциальные свидетели на процессе. Я не знаю, будет ли это киевский процесс или мелитопольский, правовая база сохранилась в целом со времен Нюрнберга, но это люди, которые скажут все. Потому что, как правильно было отмечено, люди летели домой. Домой, в Украину. Их не пустили, их убили.
После такого, что мы видим… Извините, но в пределах десяти слов люди читать умеют, и они понимают, что произошло. Даже если это те, которые пропагандировали исключительно линию Зеленского. Для себя они понимают, что все это катастрофа.