Александр Лазарев, украинский политолог, участник движения «Другая Украина»:

Этот теракт, который осуществил киевский режим, по-другому это не назвать, – они убили 65 человек, собственных военных, которые должны были сегодня оказаться дома, у своих семей. И чтобы они сейчас ни заявляли – СБУ дело начало расследовать о нарушении правил войны и прочее, против кого дело? Против Залужного или Зеленского это дело надо заводить. А по-хорошему, против и того, и другого, потому что они приказы отдают. Один главком, который контролирует Вооруженные силы, другой – верховный главнокомандующий. То есть по факту это террористический акт.

А что касается средств массовой информации украинских, я уже, честно, перестал удивляться. Танцы на костях, которые они постоянно устраивают, когда кого-то убьют, – они радуются. Когда какой-то теракт произойдет, мирные жители погибнут – они радуются. Когда по елке в Белгороде ракета ударит – они рукоплещут и радуются. Как этих людей можно назвать? Сатанисты какие-то! Нельзя радоваться человеческой смерти. И здесь они поначалу начали радоваться. Они сказали: какой шикарный сегодня день! Сбили российский самолет и там погибли российские военные. А потом, когда информация начала доходить, что все-таки там был не только российский военный экипаж, а в основном (65 человек) ВСУ, то массово эти негодяи начали удалять посты в интернете и соцсетях. Но рукописи не горят – все это остается, и все это мы помним. Каждый подобный негодяй должен будет предстать перед судом.