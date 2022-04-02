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Президенты Беларуси и России обменялись поздравлениями с Днём единения народов

02 апреля 2022 07:56
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По случаю Дня единения народов своими поздравлениями обменялись президенты наших стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Александр Лукашенко выразил убеждение, что укрепление созидательного потенциала союза путем наращивания многосторонних связей является самым действенным ответом братских народов Беларуси и России на современные вызовы и угрозы.

Президенты Беларуси и России обменялись поздравлениями с Днём единения народов-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Сегодня, на сломе исторических эпох, Союзное государство, в развитие которого вы вложили немало сил и энергии, в полной мере показало свою жизнестойкость и эффективность. Совместными усилиями мы смогли обеспечить безопасность граждан и устойчивость экономик наших стран.

Президенты Беларуси и России обменялись поздравлениями с Днём единения народов-4

В свою очередь Владимир Путин подчеркнул, что за последнее время двум странам удалось немало сделать для развития интеграционного взаимодействия и конструктивного двустороннего сотрудничества.

Президенты Беларуси и России обменялись поздравлениями с Днём единения народов-7

Владимир Путин, президент России:
Уверен, что реализация достигнутых договоренностей создаст условия для упрочения позиций двух стран на международной арене, дальнейшего продвижения по пути формирования общего социально-экономического и гуманитарного пространства. Это, несомненно, отвечает коренным интересам наших братских народов и по-настоящему важно с учетом напряженной международной обстановки.

Российский лидер пожелал Александру Лукашенко крепкого здоровья и успехов, а белорусским гражданам – благополучия и процветания.

Президенты Беларуси и России обменялись поздравлениями с Днём единения народов-10

Лукашенко: стремление белорусов и россиян к созиданию делают Союзное государство примером для других народов. Подробнее здесь.

# Союзное государство # Александр Лукашенко # Владимир Путин # Фотофакт

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