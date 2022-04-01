Валерий Гайдукевич: «Плохо то, что мы становимся свидетелями интерпретации итогов Второй мировой войны»
Новости Беларуси. Сенаторы Совета Республики считают непозволительным и подлежащим всяческому осуждению недопущение наших дипломатов к памятным мероприятиям, посвященным годовщине освобождения концлагерей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
«Мы не можем с этим мириться». Кочанова о недопущении наших дипломатов к памятным мероприятиям в Германии. Подробнее.
Валерий Гайдукевич, заместитель председателя Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Плохо то, что мы становимся свидетелями интерпретации итогов Второй мировой войны. Для нас это Отечественная война. Сейчас предпринимаются всякие меры, чтобы очернить роль Советского Союза и превысить роль других союзников в этой войне. Хотя все прекрасно понимают, что освобождение Европы от коричневой чумы – это заслуга Советского Союза. И, конечно, особая роль здесь у Республики Беларусь, потому что у нас каждый третий человек погиб. Это достаточно скорбная цифра, и те потери невосполнимы.
Парламентарии решительны в отстаивании своей позиции до конца. Отпор тем, кто пытается исказить истинные факты и переписать нашу многострадальную историю, мы можем дать на законодательном уровне. В стране действует закон «О недопущении реабилитации нацизма». Законотворцы оперативно реагируют на современные вызовы, чтобы это не привело к негативному результату, которого так жаждет коллективный Запад.