Валерий Гайдукевич: «Плохо то, что мы становимся свидетелями интерпретации итогов Второй мировой войны»

Валерий Гайдукевич, заместитель председателя Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Плохо то, что мы становимся свидетелями интерпретации итогов Второй мировой войны. Для нас это Отечественная война. Сейчас предпринимаются всякие меры, чтобы очернить роль Советского Союза и превысить роль других союзников в этой войне. Хотя все прекрасно понимают, что освобождение Европы от коричневой чумы – это заслуга Советского Союза. И, конечно, особая роль здесь у Республики Беларусь, потому что у нас каждый третий человек погиб. Это достаточно скорбная цифра, и те потери невосполнимы.