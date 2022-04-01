«Мы не можем с этим мириться». Кочанова о недопущении наших дипломатов к памятным мероприятиям в Германии

Посольство Беларуси в Германии получило официальное письмо директора фонда «Мемориалы Бухенвальд и Миттельбау-Дора» с сообщением о нежелательности участия белорусских и российских дипломатов в памятных мероприятиях 11 апреля, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сенаторы считают эту выходку ничем иным, как подменой простых человеческих этических норм грязной политикой. Спикер верхней палаты парламента Наталья Кочанова отметила, что такие решения западными политиками принимаются сегодня от их бессилия и слабости.

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Мы, члены Совета Республики, всегда держим эти вопросы на таком жестком контроле. И мы неоднократно обращались к нашим коллегам, депутатам Евросоюза, чтобы довести свою позицию по нашей стране. К сожалению, конечно, замешана политика. Порой грязная, нечестная, несправедливая. И, конечно, мы не можем с этим мириться, и 1 апреля мы приняли очередное обращение к евродепутатам о том, что это недопустимо. Это наша память, которую никто у нас не вычеркнет. Память о той великой трагедии, которая была на нашей земле. И, конечно, никто у нас не отнимет право почтить и отдать дань памяти тем, кто отстоял свободу и независимость нашей страны, и тем, кто погиб в те годы.