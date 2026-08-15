Пустовой: Беларусь собирает новые восторженные отзывы и урожай, строит планы и дороги

Евгений Пустовой, политический обозреватель:

Мир капризничает. Погодные катаклизмы – солнце Садома сжигает самую «прогрессивную» часть света, умы опять же самого «прогрессивного» Запада зашли в тупик. Нет новых идей развития. Где новые Макиавелли, Дидро, Руссо и Вольтеры? То ли истощается потенциал белого человечества, то ли в погоне за комфортом, эгоцентризмом, себялюбием падение нравов оправдывают с помощью современных мыслителей. Возникает единственный вопрос: это плебс тянет нормы морали и нравственные ценности ко дну и под это подстраивается ойкумена смыслов? Либо наоборот – мировые законодатели трендов и вкусов, от политики до искусства, людей ведут к пропасти во лжи? Думающие и честные признают: это промежуточный конец истории. В такие периоды даже в Церкви обостряются апокалиптические настроения. А Беларусь продолжает собирать новые восторженные отзывы и урожай, строить планы и дороги. И в этом как раз и проявляется мощь и смелость государства как регулятора: либо мы идем на поводу внешних сил и смыслов, либо задаем свой внутренний стимул, стержень.

О главном. Первом и событиях недели. «Политика без галстуков и купюр». Пустовой на СТВ.

Про конец истории заговорил Фукуяма как раз в то время, когда мы вступали в новый этап развития. Независимость. И сразу же вопрос дальнейшего существования: оппозиция у пятого микрофона, Куропаты, купоны. И вот надежда: Лукашенко – первый Президент Беларуси. Кстати, конец истории Фукуяма ассоциировал с падением коммунизма и победой западной либеральной демократии. Мол, все, завершилась глобальная эволюция идеологий. Таков был мейнстрим геополитической философии в кругах архитекторов мира. А обычные люди оценили проще: модные джинсы на весах предпочтений перевесили громоздкую идеологию советского коммунизма. Ничего нового: купились не блестящие бусы западных пилигримов. И все предсказуемо: философия материализма, которую исповедовал СССР, не может быть основой для сверхдержавы. И это приводит к краху.